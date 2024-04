O nouă șansă la viață

Sufocată de insuficiență renală în stadiu terminal și insuficiență cardiacă, Lisa Pisano era într-o situație disperată după ce fusese exclusă de pe lista de așteptare pentru un transplant uman. „Tot ceea ce îmi doresc este oportunitatea de a avea o viață mai bună. După ce am fost exclusă pentru un transplant uman, am aflat că nu mai aveam mult timp. Medicii mi-au spus că ar putea exista o șansă să fiu aprobată să primesc un rinichi de porc modificat genetic, așa că am discutat despre asta cu familia și cu soțul meu. El a fost alături de mine de-a lungul acestui calvar.”, a mărturisit Lisa. Decizia de a primi un rinichi de porc modificat genetic a venit după o discuție aprofundată cu familia și soțul ei, care a fost alături de ea pe parcursul întregului proces.

Procedura a fost executată în două etape: pe 4 aprilie, Lisa a primit o pompă cardiacă, cunoscută sub numele de dispozitiv de asistență ventriculară stângă (LVAD), iar pe 12 aprilie a urmat transplantul de rinichi. Acesta a inclus și o glandă timus de porc pentru a ajuta corpul să nu respingă noul organ. Dr. Robert Montgomery, chirurgul principal, a evidențiat succesul intervenției: „Trebuie să lăudăm realizările științifice care au condus la capacitatea noastră de a salva viața Lisei și ceea ce ne străduim să facem ca societate pentru toți cei care au nevoie de un organ salvator”.

Xenotransplantul: O speranță pentru viitor

Xenotransplantul, sau transplantul de organe între specii diferite, este văzut ca o soluție viabilă pentru criza globală de organe. Porcii, având un metabolism similar cu cel al oamenilor, sunt considerați candidați ideali pentru aceste transplanturi. Totuși, pentru a preveni respingerea imediată a organelor, este necesară modificarea genetică a acestora.

Această procedură reprezintă un pas uriaș în medicina transplantului și ar putea deschide calea pentru utilizarea mai largă a xenotransplanturilor. Aceasta nu doar că ar putea reduce timpul de așteptare pentru pacienții care necesită transplanturi, dar ar putea și să salveze mai multe vieți, așa cum a fost cazul Lisei Pisano.

În timp ce Lisa își continuă recuperarea, medicii și pacienții din întreaga lume urmăresc cu interes evoluția acestei tehnologii. Succesul acestei operații deschide noi orizonturi pentru tratamentul pacienților cu boli cronice grave și pentru extinderea posibilităților de tratament în medicina modernă.