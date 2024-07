În urma performanței sale slabe într-o dezbatere televizată care a avut loc între candidatul republican, Joe Biden și fostul președinte Donald Trump, Biden a renunțat la candidatura sa la viitoarele alegeri, în locul său fiind promovată Kamala Harris, pentru postul de candidat al Partidului Democrat la alegerile prezidențiale din 2024.

Cine este Kamala Harris

Kamala Harris s-a născut la 20 octombrie 1964, Oakland, California, S.U.A. Este cel de-al 49-lea vicepreședinte al Statelor Unite (2021-2025) în administrația democrată a președintelui Joe Biden. Ea a fost prima femeie afro-americană și prima asiatică americană care a ocupat acest post. Ea a servit anterior în Senatul SUA (2017-2021) și ca procuror general al Californiei (2011-2017).

Tatăl ei, care era jamaican, a predat la Universitatea Stanford, iar mama ei, fiica unui diplomat indian, a fost cercetător în cancer. Kamala are o soră mai tânără, Maya, care este avocat.

După ce a studiat științe politice și economie, în 1986 la Universitatea Howard, Harris a obținut o diplomă în drept, în 1989, la Hastings College.

În 2012, Harris a susținut un discurs memorabil la Convenția Națională Democrată, câștigând admirația publicului. Doi ani mai târziu s-a căsătorit cu avocatul Douglas Emhoff. Considerată pe scară largă o stea în ascensiune în cadrul partidului. Ea a fost recrutată pentru a candida pentru scaunul din Senatul SUA deținut de Barbara Boxer, care se retragea.

La începutul anului 2015, Harris și-a depus candidatura și, în timpul campaniei, a cerut reforme în materie de imigrare și justiție penală, majorări ale salariului minim și protecția drepturilor femeilor. Ea a câștigat cu ușurință alegerile din 2016.

Când a preluat mandatul în ianuarie 2017, Harris a devenit prima femeie de origine americano-indiană din Senat și a doua femeie de culoare. Ea a început să lucreze atât în ​​Comitetul restrâns pentru informații, cât și în Comitetul judiciar, printre alte sarcini.

De profesie procuror

Ea a devenit cunoscută pentru stilul ei personal, în calitate de procuror, de a interoga martorii în timpul audierilor.

Kamala Harris a atras atenția în special pentru întrebările pe care le-a adresat procurorului general al SUA, Jeff Sessions, care depunea mărturie în fața comisiei de informații despre presupusa intervenție a Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016.

În anul 2019, Kamala Harris își publica memoriile în cartea: "The Truths We Hold: An American Journey"

La scurt timp după aceea, Harris și-a anunțat candidatura la președinția din partea democraților, în 2020. De la început, a fost văzută ca unul dintre cei mai importanți concurenți și a atras atenția, în special, atunci când, în timpul unei dezbateri, a avut un schimb controversat de replici cu colegul candidat Joe Biden.

Deși susținerea lui Harris a crescut inițial, până în septembrie 2019 campania ei a avut probleme serioase, iar în decembrie a renunțat la cursă. Ea a continuat să se mențină printre favoriți, devenind, în special, un susținător principal al reformei justiției sociale după moartea, în mai 2020, a lui George Floyd, un afro-american care fusese în custodia poliției.

Pe măsură ce nedreptatea rasială a devenit o problemă majoră în Statele Unite, mulți democrați i-au cerut lui Biden, candidatul partidului, să aleagă o femeie afro-americană. În august, Biden a numit-o pe Harris și, astfel, în noiembrie, a devenit prima femeie de culoare care a fost aleasă vicepreședinte al Statelor Unite.

În prezent, Kamala Harris este viitorul candidat la președinția SUA, în locul lui Joe Biden, care și-a anunțat retragerea din cursa pentru prezidențiale, fiind contracandidatul principal al lui Donald Trump.