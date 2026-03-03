Cine are "interzis" la sucul de sfeclă. Semnal de alarmă tras de un medic

Publicat 3 mar. 2026, 14:44 Actualizat 2 nov. 2026, 12:34

Un medic diabetolog atrage atenția asupra unui obicei tot mai frecvent întâlnit în rândul pacienților cu diabet: consumul zilnic de suc de sfeclă și morcov, considerat de mulți o metodă de „detoxifiere” sau chiar un ajutor în controlul glicemiei.

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