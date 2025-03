Smoothie-uri bogate in fibre prebiotice

Smoothie-urile preparate din ingrediente bogate in fibre si prebiotice (cum ar fi banana, marul, semintele de in, iaurtul probiotic si legumele cu frunze verzi) sustin sanatatea intestinului. In plus, cercetarile arata ca aceasta diversitate in substante fitochimice sugereaza ca smoothie-urile pot oferi un spectru mai larg de compusi bioactivi care ar putea influenta pozitiv sanatatea intestinala.

Apa – esentiala pentru functionarea optima a intestinului

Hidratarea adecvata este cruciala pentru sanatatea intestinala. Consumul suficient de apa ajuta, potrivit cercetarilor, la mentinerea unei digestii eficiente si la transportul nutrientilor in organism. Studiile recente sugereaza ca o hidratare corespunzatoare poate reduce riscul de insuficienta cardiaca si poate intarzia ingrosarea peretilor inimii. ​

Specialistii recomanda sa bei cel putin 1,5-2 litri de apa pe zi pentru un sistem digestiv sanatos

Suc de prune

Sucul de prune este recunoscut pentru efectele sale laxative naturale. Este bogat in fibre si sorbitol, care ajuta, potrivit cercetarilor, la reglarea tranzitului intestinal si la prevenirea constipatiei.

Pentru rezultate eficiente, se recomanda consumul unui pahar mic de suc de prune pe zi.

Otet de mere

Studiile au aratat ca otetul de mere nepasteurizat este o sursa de enzime si bacterii benefice care pot imbunatati digestia. Consumul moderat (1-2 linguri diluate intr-un pahar cu apa) inainte de mese poate stimula productia de acid gastric, facilitand astfel digestia. Este important sa nu exagerezi, deoarece consumul excesiv poate irita mucoasa gastrica.

Ceai de ghimbir

Ceaiul de ghimbir este cunoscut pentru proprietatile sale antiinflamatorii si calmante. Ajuta la reducerea balonarii, amelioreaza greata si stimuleaza digestia. Consumul regulat de ceai de ghimbir poate sustine sanatatea intestinului prin reducerea inflamatiei si stimularea circulatiei sanguine in tractul digestiv.

Bea ceai cald de ghimbir dupa mese pentru a ajuta digestia.

Ceai verde – proprietati antiinflamatorii benefice pentru intestin

Ceaiul verde este bogat in antioxidanti, cum ar fi catechinele, care au efecte antiinflamatorii si sustin sanatatea intestinului. Studiile arata ca ceaiul verde poate ajuta la echilibrarea microbiomului intestinal si la imbunatatirea metabolismului.

sursa: Sfat Naturist