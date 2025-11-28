Cele mai bune alimente care cresc testosteronul, hormonul masculin

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, nivelul testosteronului scade natural. De asemenea, stilul de viață, anumite afecțiuni medicale și alți factori pot influența cantitatea acestui hormon în organism.

Peștele gras

Somonul, macroul, tonul, sardinele și alte specii de pește gras sunt bogate în zinc, dar și în alți nutrienți importanți pentru producția de testosteron, cum ar fi vitamina D și acizii grași Omega 3.

Ouăle

Ouăle sunt un aliment complet, bogat în proteine, grăsimi sănătoase, vitamina D și seleniu – toate implicate în sinteza testosteronului. Totodată, colesterolul din gălbenuș este o materie primă pe care organismul o folosește pentru producerea hormonilor sexuali.

Usturoiul

Datorită conținutului bogat în flavonoide, care acționează ca antioxidanți în organism, usturoiul este considerat un superaliment care protejează celulele de inflamații și de efectele nocive ale radicalilor liberi.

Ceapa

Ceapa stimulează producția de hormon luteinizant (LH), care stimulează producția de testosteron în testicule, conform Health.com. În plus, conține compuși sulfurați și antioxidanți ce protejează celulele de stresul oxidativ.

Pe lângă beneficiile hormonale, ceapa ajută și la reglarea glicemiei și reducerea inflamațiilor. Este un ingredient simplu, dar puternic, care merită consumat crud sau ușor gătit, zilnic.

Mierea

Acest produs apicol stimulează producția de testosteron prin creșterea activității celulelor Leydig. De asemenea, poate crește nivelul hormonului luteinizant.

Un alt compus prezent în miere, numit crizină sau crisină, acționează ca un inhibitor natural al aromatazei – enzima responsabilă de transformarea testosteronului în estrogen. Prin împiedicarea acestei conversii, mierea poate susține creșterea nivelului de testosteron.

Legumele verzi

Spanacul, varza kale, broccoli și alte legume de culoare verde închise sunt pline de magneziu, un mineral care sprijină producția de testosteron și reduce stresul oxidativ. Pe lângă magneziu, aceste legume conțin și antioxidanți puternici care protejează celulele producătoare de hormoni precum celulele Leydig și ajută indirect la reglarea hormonilor.

Un studiu din 2018 a constatat că bărbații care consumau mai puține legume verzi închise la culoare aveau niveluri mai scăzute de testosteron seric. Acestea erau, de asemenea, mai predispuse să dezvolte hipogonadism, o afecțiune în care organismul nu produce suficient testosteron.

Avocado

Aztecii numeau acest fruct „ahuacatl”, care se traduce prin „testicul” – o denumire inspirată de forma sa și, probabil, de efectele benefice asupra vitalității și funcției reproductive masculine.

Avocado este bogat în magneziu, dar conține și bor, un mineral care susține metabolizarea testosteronului și previne degradarea acestuia. Unele studii sugerează că borul poate reduce disfuncția erectilă. Avocado conține, de asemenea, grăsimi sănătoase care susțin producția de hormoni.

Uleiul de măsline extravirgin

Cunoscut pentru efectele sale benefice asupra inimii și longevității, uleiul de măsline extravirgin poate susține și sinteza hormonilor.

Un mic studiu realizat pe 60 de bărbați tineri și sănătoși a arătat că un consum zilnic de 25 ml de ulei de măsline extravirgin (aproximativ cinci lingurițe) a crescut nivelul de testosteron cu 17% și pe cel al hormonului LH cu 42% după doar trei săptămâni. Un alt studiu a evidențiat că bărbații care urmează pe termen lung dieta mediteraneană, bogată în ulei de măsline, ajută la menținerea nivelurilor sănătoase de testosteron.

Cercetătorii explică acest efect prin conținutul ridicat de grăsimi mononesaturate și vitamina E din uleiul de măsline, care protejează testiculele și stimulează secreția hormonilor sexuali.

Broccoli

Legumele crucifere precum broccoli, conopida și varza conțin un compus numit indol-3-carbinol care poate reduce nivelul de estrogen la bărbați. Nivelurile ridicate de estrogen sunt corelate cu niveluri scăzute de testosteron.

Același compus are proprietăți antioxidante și antiinflamatoare, contribuind la reglarea hormonală generală, atât la femei, cât și la bărbați. Cercetările arată că suplimentarea cu indol-3-carbinol poate reduce riscul cancerelor hormonale (precum cel de prostată, sân și ovarian), prin echilibrarea nivelurilor de testosteron, estrogen și progesteron.

Nucile și semințele

Migdalele, alunele, semințele de dovleac sau floarea-soarelui sunt surse bogate în magneziu, zinc și grăsimi sănătoase. Aceste minerale sunt foarte importante pentru sinteza testosteronului și pentru buna funcționare a sistemului reproducător.

Un pumn de nuci consumat zilnic poate îmbunătăți circulația, nivelul de energie și chiar calitatea somnului. Toți acești factori pot influența indirect sinteza hormonilor, scrie medicool.ro