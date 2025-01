Spanacul, clasicul bogat in fier

Spanacul este renumit pentru continutul sau de fier, avand aproximativ 2,7 mg de fier la 100 g de spanac crud. Bogat in antioxidanți, studiile arata ca spanacul a limitat inflamatia in organism, care este un factor de risc principal pentru bolile de inima. Totusi, spanacul contine oxalati, compusi care pot reduce absorbtia fierului. Chiar si asa, spanacul ramane o sursa valoroasa de fier, mai ales atunci cand este consumat alaturi de alimente bogate in vitamina C, care ajuta la cresterea absorbtiei acestuia, conform sursei.

Lintea, o sursa versatila si puternica de fier

Lintea este una dintre cele mai bune surse vegetale de fier, cu aproximativ 6,6 mg per 100 g de linte fiarta. Pe langa continutul ridicat de fier, lintea ofera proteine vegetale si fibre, fiind o alegere excelenta pentru dietele vegetariene si vegane. Cercetarile arata ca nivelul ridicat de fibre solubile gasit in linte ajuta la captarea glucozei din carbohidrati si va incetini digestia – si in cele din urma ajuta la stabilizarea nivelului de zahar din sange.

Nautul, o alegere sanatoasa si gustuoasa

Nautul, folosit pentru prepararea humusului si a altor feluri de mancare, contine aproximativ 2,9 mg de fier la 100 g. Nautul este, de asemenea, bogat in proteine, facandu-l ideal pentru cei care doresc sa isi creasca aportul de fier din alimente pe baza de plante.

Semintele de dovleac, micile seminte cu mari beneficii

Semintele de dovleac sunt cunoscute pentru continutul lor ridicat de zinc, dar ele sunt si o sursa excelenta de fier, oferind aproximativ 8,8 mg de fier la 100 g. Aceste seminte sunt extrem de versatile si pot fi adaugate in salate, smoothie-uri sau consumate ca snack sanatos.

Quinoa, superalimentul plin de fier si proteine complete

Quinoa este o cereala fara gluten, bogata in fier, cu aproximativ 2,8 mg de fier la 100 g de quinoa gatita. De asemenea, quinoa este o sursa completa de proteine, continand toti aminoacizii esentiali, ceea ce o face o alegere perfecta pentru cei care urmeaza o dieta pe baza de plante.