Ce se intampla daca iti pui ceapa in sosete inainte sa mergi la culcare? Stiai ca pe talpile picioarelor se gasesc puncte de acces direct ale organelor tale interne? In medicina chineza sunt cunoscute drept meridiane si sunt asociate fiecarui organ aflat in corp.

Exista oameni care nu recunosc existenta meridianelor energetice insa persoanele familiarizate cu medicina chineza stiu ca sistemul meridian este strans corelat cu sistemul nervos. Asadar, daca esti constient de nervii si sistemul nervos, esti constient si de existenta meridianelor energetice.

Pe talpile picioarelor exista diferite terminatii nervoase (aproximativ 7.000 de meridiane) legate de diferite organe.

Ele sunt asemeni unor circuite electrice puternice in corp si, adesea, sunt inactive din cauza faptului ca oamenii poarta pantofi si nu merg sa faca acupunctura pentru ca nervii sau meridianele sa fie activate.

Tocmai de aceea este recomandat sa mergi descult pe afara. Pentru ca meridianele sa fie stimulate, iar corpul tau sa fie incarcat cu ionii negativi din campul magnetic al pamantului.

Ceapa si usturoiul sunt cunoscute pentru abilitatile lor atat de purificare a aerului cat si de distrugere a germenilor si bacteriilor atunci cand sunt aplicate pe piele. De asemenea, acidul fosforic (substanta care te face sa plangi atunci cand cureti o ceapa) intra in sange si ajuta la purificarea sangelui.

Ce se intampla daca iti pui ceapa in sosete inainte sa mergi la culcare?

Nu este recomandata consumarea cepei taiate cu cateva ore mai devreme intrucat colecteaza germenii si bacteriile din aer. Asadar, iti poti purifica sangele si distruge germenii si bacteriile in doi pasi simpli.

Pasul 1: Taie ceapa organica in felii (ceapa rosie sau alba)

Este recomandat sa folosesti ceapa organica intrucat aceasta nu contine pesticide si alte substante chimice pe care nu ti-ai dori sa le introduci in sistemul tau circulator. Taie ceapa in felii pe care apoi sa le pui pe intreaga suprafata talpii si sa stea acolo intreaga noapte.

Pasul 2: Pune cate o felie de ceapa in fiecare soseta si mergi la culcare

In timpul somnului puterea naturala de vindecare a cepei va fi pusa in functiune purificandu-ti sangele, omorand bacteriile si germenii si absorbind toxinele prin piele.

De asemenea, ceapa va purifica si aerul din camera. In Anglia, in timpul ciumei oamenii taiau ceapa si o lasau in camera pentru a purifica aerul si a-i ajuta sa scape de infectii, raceli si orice altceva i-ar fi putut rani.

sursa Sfatul Părinților