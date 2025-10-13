Ingrediente:

4-5 kg de conopidă

1 kg morcovi

1 căpățână de usturoi

1 legătură de mărar uscat (cu tije și flori)

2 linguri cu boabe de piper

2 foi de dafin pentru fiecare borcan

2 lingurițe cu boabe de muștar

2 lingurițe cu boabe de coriandru (opțional)

frunze de țelină

5 litri de apă

1 lingură de sare neiodată la fiecare litru de apă

oțet.

Mod de preparare:

Vei începe cu pregătirea conopidei și a celorlalte ingrediente. Taie conopida în buchețele de dimensiuni medii. Spal-o bine sub jet de apă rece și las-o să se scurgă. Taie morcovii în rondele subțiri. Curăță cățeii de usturoi și pregătește mărarul.

Cum prepari rețeta de conopidă murată

După pregătirea ingredientelor urmează sterilizarea borcanelor. Fierbe borcanele și capacele timp de 10-15 minute sau sterilizează-le în cuptor la 100°C timp de 20 de minute. Lasă-le să se răcească.

Pentru a așeza ingredientele în borcane pune la baza borcanelor foi de dafin, mărar și frunze de țelină. Adaugă buchețele de conopidă intercalate cu rondele de morcov și de câțiva căței de usturoi. Apoi adaugă boabe de piper și lasă-le să cadă liber printre celelalte ingrediente.

Pentru a prepara saramura, într-o oală, fierbe apa împreună cu sarea, boabele de muștar și coriandru. Dacă dorești un gust mai acru, poți adăuga oțet după gust (aprox. 100 ml la 1,5 litri de apă).

Toarnă saramura fierbinte peste conopidă, asigurându-te că toate buchețelele sunt acoperite complet. Închide borcanele cu capacele sterilizate și lasă-le la temperatura camerei timp de 2-3 zile, după care depozitează-le într-un loc răcoros și întunecat (cămară sau beci).