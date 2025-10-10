Condimentul care ar putea să prevină formarea mucegaiului pe murături

Semințele de muștar sunt bogate în minerale precum calciu, fier, cupru, magneziu, fosfor și potasiu. De asemenea, sunt o sursă importantă de vitamine, printre care vitamina C, vitamina K, vitamina B6 și acid folic.

Conținutul ridicat de fibre alimentare contribuie la un aport benefic pentru digestie, iar compușii bioactivi din aceste semințe le conferă proprietăți antibacteriene și antioxidante remarcabile.

Unul dintre cei mai importanți compuși ai semințelor de muștar este sinigrina. Aceasta este o substanță responsabilă pentru gustul ușor înțepător și picant al condimentului.

Atunci când semințele sunt mestecate sau zdrobite, sinigrina se descompune și formează izotiocianat de alil, un compus care, conform unor studii, are efecte antibacteriene extinse.

Acesta acționează prin inhibarea dezvoltării anumitor enzime esențiale pentru metabolismul bacteriilor dăunătoare, prevenind astfel contaminarea murăturilor.

În plus, semințele de muștar oferă murăturilor o textură ușor crocantă și o aromă complexă, fiind preferate nu doar pentru proprietățile de conservare, ci și pentru gust.

Ele pot fi adăugate direct în saramură sau în fiecare borcan în parte, în funcție de rețeta folosită, spun specialiștii.