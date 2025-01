Hidroterapia se bazează pe puterea vindecătoare a apei, fiind o metodă alternativă de tratament a diverselor afecțiuni. Iată ce boli poate trata.

Hidroterapia, terapia cu apă

Sebastian Kneipp, cunoscut ca fiind unul dintre fondatorii mișcării naturiste, este renumit în lume pentru metoda de vindecare prin cura de apă, care îi poartă numele. Acesta a vindecat numeroși pacienți, pe parcursul a zeci de ani, practicând hidroterapia.

Metoda sa se bazează pe folosirea apei prin diverse moduri, la diverse temperaturi și presiuni, cu scopul vindecării anumitor afecțiuni și creșterea imunității organismului. Dar și pentru prevenirea mai multor boli.

Una dintre recomandările terapeutului este mersul desculț prin apă sau prin iarba umedă. Kneipp susține că mersul prin iarbă poate fi un adevărat panaceu. Terapeutul recomandând ca acesta să se facă dimineața prin iarba plină de rouă, cât și mersul pe pietrele ude.

Aceeași sursă spune că această practică are rolul de a pompa sângele către picioare, dar mersul nu trebuie să depășească 3-4 minute. Acest lucru are menirea de a căli picioarele și abdomenul, în special. Dar are efect benefic și asupra întregului organism. Fiind un tratament excelent în cazul retențiilor de urină, a problemelor inflamatorii ale vezicii urinare, pentru afecțiunile stomacului, dar și multe alte afecțiuni.

Se recomandă dușurile reci

Același autor spune ca după duș sau baie corpul nu trebuie să fie șters de apă, deoarece așa nu există riscul infectării porilor, cum ar exista în cazul fricționării cu un prosop. De asemenea, recomandă dușurile cât mai reci. Cu cât apa este mai rece cu atât este mai benefică pentru organism, întrucât acționează ca un fortifiant. Acesta indică dușurile cât mai dese și scurte.

Dacă nu suportați de la început apa rece, începeți să scădeți temperatura apei treptat. Iar în cazul băilor recomandă să se adauge în cada cu apă puțin oțet sau plante medicinale. Precum flori de fân, paie din ovăz, ace de pin, iar apa o recomandă să fie tot rece. Totuși, intrarea în apă trebuie să fie treptată, evitându-se capul și nu se stă mai mult de 6 secunde. Terapeutul susține că aceste băi sunt cele mai eficiente, condiția este ca încăperea în care se face baia să fie încălzită, iar pacientul să se îmbrace imediat.

Kneipp recomandă și băile calde, dar nu în exces, deoarece acestea, spune el, vor slăbi organismul și-i vor da o stare de moleșeală, pe când cele reci îl fortifiază și-l fac mai rezistent. Terapeutul indică nu mai mult de o baie caldă pe săptămână, în care recomandă să se adauge plante medicinale.

Fiecare spălare are rolul de a înlătura oboseala, de a elimina toxinele și a de a căli organismul. El este de părere că hidroterapia este benefică pentru numeroase afecțiuni. Spre exemplu, în cazul gripei, susține că, dacă se vor face spălări și băi scurte din oră în oră, timp de 8-10 ori pe zi, gripa va dispărea complet. Pentru că după fiecare baie sunt eliminate din corp toxine prin transpirație, astfel bolnavul vindecându-se complet fără vreo altă medicație.

Alte recomandări ale terapeutului

După orice baie temperatura corpului crește mai repede. În cazul gripei, susține Kneipp, porii sunt închiși și pielea uscată, împiedicndu-se transpirația prin care se elimină toxinele. Astfel, dacă bolnavul face băi dese, din oră în oră, acesta va transpira, eliminând toxinele treptat după fiecare baie.

Și în cazul ochilor obosiți, iritați, inflamați sau al oricăror altor afecțiuni puteți recurge la proceduri de hidroterapie, cu scopul de a-i vindeca. Astfel, puteți să-i spălați între 6 până la 12 ori pe zi. Procedura de îmbăiere constă în ținerea ochilor deschiși în apă cam 4-5 secunde, apoi scoateți fața din apă, iar după un minut repetați.

Astfel vă veți curăța și revitaliza ochii. Pentru spălarea ochilor puteți folosi diverse plante medicinale spre exemplu decoct de coada calului, frunze de fenicul, scoarță de soc. Aceste băi ale ochilor, spune Kneipp, sunt absolut inofensive și pot ajuta chiar la creșterea acuității vizuale.

Prin hidroterapie se elimină toxinele

Spălatul are rolul de a purifica și a elimina toxinele, iar cu cât spălările sunt mai dese, cu atât se elimină mai multe toxine, iar corpul va fi mai sănătos. Astfel de spălări se pot efectua și doar pentru anumite părți ale corpului care suferă de diverse afecțiuni. Puteți practica cât mai des stropirea genunchilor în cazul durerilor de genunchi, a brațelor, inclusiv în cazul reumatismului sau a gutei. Terapeutul recomandă stropirea cu apă rece.

În cazul litiaze renale sau a pietrelor la rinichi, terapeutul vorbește despe beneficiile unei băi cu apă caldă în care ați adăugat paie de ovăz, în care stați timp de zece minute, apoi alternați timp de 5-6 secunde cu apă rece și intrați iar în apa caldă cu adaos de decoct de ovăz. Alternând astfel de 3-4 ori apa caldă cu cea rece veți obține rezultate foarte bune. Astfel, hidroterapia ajută la eliminarea pietrelor de la rinichi, conform aceleiași surse.

