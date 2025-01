De ce se folosește busuiocul pentru sfințirea caselor cu agheasmă

Tradiția folosirii busuiocului la sfințirea apei am preluat-o din ritualul bizantin, grecesc, deoarece în cel slav nu se folosește numaidecât busuiocul, sfeștocul confecționându-se, în general, din flori, iar mai nou din materiale textile. Însă, ceea ce trebuie să reținem este faptul că nu busuiocul muiat în apă îi dă acesteia putere harică. Invocarea Duhului Sfânt, care coboară peste apă prin mâna preotului, curățind-o, sfințind-o și dându-i putere asupra duhurilor necurate, asupra bolilor și patimilor, se face mai înainte de a se înmuia Sfânta Cruce și busuiocul în apă și a se intona troparul Bobotezei.

În ritul slav, săvârșitorul slujbei nu înmoaie în apă sfeștocul, ci doar Sfânta Cruce. La noi se face această cufundare în apă a busuiocului însoțit de semnul Crucii, pentru a arăta că prin Cruce Domnul ne-a deschis calea către Ceruri, iar Duhul Sfânt a coborât în lume, întemeind Biserica numai după jertfa Domnului pe Cruce. Unde vedem Crucea Domnului, întrezărim învierea, biruința asupra păcatului, izbăvirea. Crucea este însoțită de busuioc doar din motive practico-liturgice, deoarece preotul urmează a-i stropi pe credincioși cu ajutorul acestuia.

Busuiocul provine din India, fiind cunoscut de milenii pentru proprietăţile sale terapeutice. Planta considerată încă din vechime drept o iarbǎ sacrǎ a cucerit apoi Asia şi Egiptul fiind folosit şi în procesul de mumificare, întrucât egiptenii i-au descoperit foarte devreme proprietǎţile antibacteriene şi rolul sǎu în conservare. A ajuns în cele din urmǎ în Grecia şi în Roma, de unde s-a răspândit ulterior în toată Europa, scrie doxologia.ro.

Din vechi timpuri, busuiocul este folosit şi pe teritoriul ţării noastre atât pentru mirosul deosebit, dar şi pentru proprietăţile antioxidante benefice organismului uman.

Busuiocul are proprietǎţi digestive, laxative, tonice şi reduce febra. De asemenea, el este eficient în calmarea durerilor în gât, dar reduce şi nervozitatea.

Sub formǎ de gargarǎ este folosit în infecţiile bucale. Are efect în rǎcealǎ şi gripǎ pentru cǎ elibereazǎ cǎile respiratorii deoarece este bogat în camfor.

Sunt studii care au demonstrat cǎ uleiul esenţial de busuioc este mai eficient in tratarea otitelor acute la copii decât antibioticele.

Busuiocul are un efect relaxant, îmbunǎtǎţeşte stare de spirit şi are un efect uşor euforic. Are rolul de a calma în primul rând sistemul nervos, principalul responsabil pentru toate reacţiile noastre. Ceaiul de busuioc combate şi insomniile.

Busuiocul este o plantă foarte cunoscută și prețuită de poporul român, care îl consideră o plantă aducătoare de noroc. Pe lângă întrebuințările sale cunoscute în tradițiile populare, are și o serie de beneficii pentru sănătate. Astfel că, fitoterapeuții și medicina tradițională îl recomandă ca adjuvant în numeroase afecțiuni.

Busuiocul, planta binecuvântată pentru sănătate

Există peste 150 de specii cultivate pe întregul mapamond. Denumirea sa științifică este "Ocimum basilicum", nume ce derivă dintr-un cuvânt de origine greacă și înseamnă "regesc" sau "planta regală", scrie fitoterapeutul Rosemary Gladstar, în cartea sa Plante medicinale-ghid esențial.

Busuiocul proaspăt acționează asupra sistemului digestiv și nervos și este foarte eficient în cazul crampelor stomacale. Busuiocul previne flatulența și calmează starea de greață.

De asemenea, este o plantă ușor sedativă ajutând în cazul iritabilității nervoase, fiind benefică în cazul oboselii, a depresiei, anxietății, dar și în caz de insomnie, scrie sursa precizată.

Busuiocul are proprietăți antibacteriene și poate fi folosit sub formă de cataplasmă în caz de înțepături de insecte.

Se folosește sub formă de infuzie, 1 sau 2 lingurițe de frunze proaspete sau uscate la o cană cu apă și are efecte calmante, fiind indicat în stările de agitație, neliniște, anxietate, depresii, oboseală, insomnii și dureri de cap.

Poate fi utilizat și sub formă de gargară, dacă suferiți de candidoze bucale. De asemenea, ceaiul de busuioc stimulează digestia și este antiseptic intestinal. Acțiunea sa diuretică ajută în cazul problemelor la rinichi. Și în cazul stărilor febrile se recomandă infuzia de busuioc, deoarece acesta scade febra.

De asemenea, uleiul volatil de busuioc este un bun calmant în cazul înțepăturilor de insecte. Trebuie doar aplicat local, pe locul înțepăturii.

Ceai de busuioc împotriva durerilor de cap și a stresului

Un ceai de busuioc te va ajuta să scapi repede de durerea de cap supărătoare și îți va calma sistemul nervos în situațiile stresante. Iată ce rețetă de ceai recomandă fitoterapeutul precizat anterior pentru a scăpa de durerea de cap:

Iată rețeta:

