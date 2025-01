Reteta. Cum se prepara ceaiul din matase de porumb

Intr-o cana cu apa clocotita (250 ml) se adauga 2 linguri de matase de porumb maruntita si se lasa la infuzat pentru 10-15 minute, dupa care se strecoara. Pentru o actiune terapeutica mai buna, se va urma o cura de 10 zile si se va bea cate 2-3 cani de ceai pe zi. Dupa aceste zile se va face o pauza de 5 zile, scrie sfatnaturist.ro

Beneficiile ceaiului din matase de porumb

-Ceaiul acesta este recomandat in menstruatie (dismenorea, cistite, anexita, menstruatii neregulate, menopauza, etc.). In fiecare luna, timp de o saptamana, este indicat sa bei cate o ceasca de ceai pentru a reduce disconfortul din aceasta perioada.

Ceaiul din matase de porumb ajuta la menţinerea sanatatii sistemului urinar. O cana pe zi cu ceai din matase de porumb ajuta la indepartarea toxinelor din organism, dar si pentru refacerea sistemului urinar. Vezi si: Plante medicinale care ajuta la tonifierea rinichilor si a vezicii urinare

-Ceaiul de matase de porumb este indicat si pentru eliminarea pietrelor la rinichi. Acesta are rolul de a optimiza functiile bilei si ale ficatului. De asemenea, ceaiul lupta si contra icterului, fiind un bun remediu pentru pastrarea sanatoasa a functiilor ficatului.

-Ceaiul din matase de porumb scade tensiunea arteriala.

-Ceaiul din matasea porumbului este recomandat in curele de slabire. Datorita continutului de mucilagiu, o substanta care absoarbe apa, matasea de porumb se foloseste si in curele de slabire si ajuta si la reglarea organismului. Se consuma 2-3 cani de ceai in fiecare zi.

-Mătasea de porumb previne aparitia cancerului. Numarul mare de flavonoide, polifenoli, fitochimicale si antioxidanti continut de matasea de porumb il face sa fie un bun adjuvant in prevenirea si tratamentul cancerului.

-Este un bun adjuvant in caz de guta. Se recomanda infuzia din matase de porumb, in combinatie cu cozi de cirese.