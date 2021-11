Medicii Carmen Dorobăț și Cosmin Librimir, director medical SJU Reşiţa, au mai multe ipoteze care au dus la moartea lui Petrică Mîțu Stoian.

„Din ce știu de la colegii mei, a fost vaccinat, dar nu avea nicio dovadă în acest sens. A sosit la noi la spital dupa solicitare la ambulanta dupa o deteriorare a respiratiei. Având în vedere că a avut post COVID s-au ridicat niste suspiciuni, s-au inlaturat și cele de tromboembolism pulmonar, dar medicii au aflat ca era o bronhopneumonie severa. A folosit masca de spital pe care nu a tolerat-o prea bine, iar in final a fost intubat”, a relatat Cosmin Librimir, director medical SJU Reşiţa.

Medicul a precizat că artistul a făcut COVID-19 in luna septembrie, „dar nu pot preciza data, mai greu de spus daca a facut tratament la domiciliu. Nu am detalii dacă a fost pe perioada COVID internat sau nu. (...) Avea fibrilație atrială, lua anticolagulant, avînd această boală cronică”.

Despre șocul septic din cauza căruia a murit, medicul a explicat că „dupa intrernarea la Reșita i s-a facut un CT, la noi a venit fara niciun act medical, nu avem decat declaratiile dansului cand a venit la UPU”.

La rândul său, medicul infecționist Carmen Dorobăț, la Spitalul Sfanta Parascheva din Iași, a atras atenția că „sunt probleme daca a fost sau nu vaccinat complet. Cert e ca sindromul post COVID e o realitate. Pe toti cei care se externeaza dupa faza acuta noi ii chemama la CT pulmonar , si nu numai, pentru că sindromul post COVID poate da astfel de accidente, sub forma de embolism pulmonar, la nivelul sist nervos central, de aceea sunt monitorizati. De aceea, pacientii trebuie sa urmeze tratamentul nostru la 30 de zile. Pentru ca se pot intampla astfel de tragedii.

Miocardita post COVID e o realitate, iar modificarile de circulatie cerebrala par a fi o realitate. Dupa vindecarea acuta trebuie sa vedem ce se intampla cu pacientii în post COVID cel putin 30 de zile”.

„Acest caz tragic trage un semnal de alarmă . Examenul radiologic se fce la iesirea din spital. Noi putem externa pacientul, dar cu recomandarea de a veni categoric la control.

Au fost cazuri de pacienti vaccianti care au dus la decese ,la cei care avea boli cronice pe anumite organe vitale - cord sau plaman. În plus, nu aveau capacitatea de a dezvolta anticorpii în cazul acestor afectiuni imunodeprimante.

La 30 de zile, control pulmonar si analize de sange, apoi infectionistul decide, alaturi de cardiolog, nefrolog, neurolog, ca sa nu apara complicatii ulterioare. E ideal sa se identifice inainte sa aiba simtpomatologie de complicatii, sa trimitem pacientul catre colegi de alte specialitati. (...)

O reinfectie e posibila daca titrul de anticorpi nu e suficient sa fie in cantitate protectoare. Nu stiu daca a dezvoltat post boala sau post vaccin un titru corespunzatr. Șocul a aparut in urma unei crize cardiace, cauza va fi elucidata in urma examenelor facute in continuare”, a concluzionat medicul Carmen Dorobăț.