„Încă de la audierile lui Sorin Grindeanu i-am spus că s-a bătut pasul pe loc. Autostrada Ploiești-Brașov e un contract aflat în derulare din februarie 2021. În loc să discute concret despre ce face, a ales un atac la adresa mea, neștiind că termenele și contractele din această licitație au fost lansate pe vremea lui Bode. Consultantul ales trebuie efectiv să proiecteze. Am prins 6 luni din acest contract, avem și un site dedicat, unde se vedeau stadiile contract săptămânal. Ultima postare e din 31 august. Din septembrie, după schimbarea mea, contractul a fost abandonat. Am informații pe surse că firma care trebuie să lucreze la acest proiect este ocupat cu Autostrada Vestului, la Oradea. Grindeanu ar trebui să monitorizeze și ca termenele sunt respectate. Până la sfârșitul anului 2021 trebuia să se intre în teren cu inevstigațiile. Nu s-a întâmplat așa ceva. A fost predat un raport draft, traseul nu e aprobat, iar progresul contractului este de 5%.

Aceasta firmă a câștigat pe bandă rulantă contracte pe care le derulează foarte încet, iar acolo unde s-a pus presiune, cu monitorizări săptămânale, le-au dus la capăt.

Fostul director general al acestei firme a fost numit șef al consiliului de administrație al CNAIR. Deci, concluziile le tragem singuri.

Așteptam ca Sorin Grindeanu să se axeze pe deblocarea acestor proeicte. Avem 293 km în lucru, dintre care la 183 au început lucrările în mandatul meu. Avem 93 km în preexecuție, sunt 386 de km în executare sau în fază de proeict. Am lăsat licitatii 950 km, pe care Grindeanu ar trebui să acționeze.

Autostrada nu e ca un fruct, ne cade în brațe. Cineva trebuie să și muncească. Mai avem 2 treimi din acest contract, are termen de 30 de luni, licitația e lansată în mandatul lui Lucian Bode. Grindeanu trebuie să se asigure că ajungem la 30% nu la 5%, Nu știu de ce a spus că nu se va construi mai devreme de 5 ani. Nu înțeleg de ce dau niște termene mai mari decît cele contractuale. Am avut discutii pe un ton accentuat cu Cositrans, executantul. Din lipsă de profesionalism și din cauza politrucilor am ajuns aici. Ministrul nu poate face absolut toate controalele, nu are timp de așa ceva, dar poate să-și aducă oameni”, a declarat Cătălin Drulă la Realitatea PLUS.

Sorin Grindeanu a declarat că pentru studiul de fezabilitate sunt trecute în contractul atribuit firmei Consitrans 30 de luni, iar pentru proiectare alte 42 de luni. De asemenea, actualul ministru a spus că acest contract a fost scos la licitație și semnat când „era altcineva ministru”.

Acuzat de Cătălin Drulă că nu știe termenele din contract, Grindeanu a publicat pe Facebook extrase din document, și îl acuză la rândul său pe Drulă că a semnat un contract care are pe o pagină un termen de finalizare, iar pe cealată pagină alt termen. „A semnat un contract vag și interpretabil”, spune actualul ministru al Transporturilor despre predecesorul său.

De unde a plecat totul

„Mi-am zis că sunt emoțiile începutului, dar se cam adună gafele ministrului Grindeanu (...) legat de autostrada de pe Valea Prahovei, dl. Grindeanu se războiește cu “fostul ministru” și gafează din nou, neștiind că nu se referă la mine, ci la colegul de masă din guvern, dl. Bode. Licitația pentru contractul de proiectare cu toate termenele de acolo (citate greșit de altfel, încă o gafă) este lansată și cu oferte depuse în mandatul dlui. Bode din 2020. În loc să se certe între ei în guvern, mai bine ar pune presiune pe consultantul Consitrans să respecte termenele contractuale. Au trecut deja 10 luni (din cele 42 ale contractului, așa cum l-a licitat dl. Bode) și nu suntem nici la 5% din progresul necesar. Traseul autostrăzii trebuia deja finalizat și investigațiile în teren să fie avansate. Nici vorbă de așa ceva, contractul bate pasul pe loc”, a scris, luni, fostul ministru Cătălin Drulă, pe Facebook.

În replică, Sorin Grindeanu spune că „domnul Drulă știe, doar se face ca nu știe și aude selectiv”.

„Acesta este probabil motivul pentru care a semnat un contract pentru completarea SF Ploiești- Brașov în care: pe o pagină scrie negru pe alb 30 de luni pentru etapa I și 46 de luni pentru etapa a II (cu startul logic după finalizarea primei etape!); iar pe altă pagină scrie că sunt 46 de luni care includ etapa I + etapa a II-a! Vorbim de un contract din care fiecare înțelege ce vrea și despre care Cătălin Drulă se laudă că l-a urmărit cu atenție în perioada în care a fost ministru. L-a urmărit atât de atent încât nici el nu mai știe ce scrie în el! Sau știe prea bine?! Domnul Drulă încearcă să mute atenția opiniei publice, spunând că licitația a fost lansată pe vremea ministrului Lucian Bode și trece cu nonșalanță peste faptul că de fapt el, Cătălin Drulă, a semnat un contract vag și interpretabil. Ce nu mai spune fostul ministru este că pe parcursul celor 10 luni care au trecut de la semnarea contractului: în 8 luni a fost titular al acestei instituții!”, scrie Grindeanu, care publică și un extras din contractul semnat în februarie 2021.

Contractul pentru proiectarea autostrăzii A3 Ploiești-Comarnic-Brașov a fost scos la licitație în 2020 și s-a semnat în februarie 2021.

Cei doi au avut un schimb de replici și pe tema kilometrilor de drum de mare viteză care au termen contractual de finalizare în 2022.

„Să nu știi că ai în lucru 300 km de autostradă și drum expres și să spui că “sunt în lucru undeva la peste 80 de kilometri” e deja cam mult”, a scris Drulă. „Domnul Drulă se face ca nu înțelege nici ce aude. Dovadă...reacția sa la cei peste 80 de km de drum de mare viteză care au termen contractual de finalizare anul acesta: adică 2022. Și fără să mă antepronunț, am spus simplu- peste 80 de km.