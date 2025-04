Anual, în Marea Britanie se vând aproximativ 80 de milioane de ouă de ciocolată, potrivit British Retail Consortium. Dar dacă vrei să eviți excesele de zahăr și să optezi pentru ceva mai sănătos, poate că ciocolata neagră este răspunsul. Nutriționiștii susțin că aceasta vine cu o serie de beneficii, dacă este consumată cu măsură, relatează The Times.

„Ciocolata neagră poate fi o completare nutritivă în dietă, cu condiția să fie consumată moderat”, spune Nichola Ludlam-Raine, dietetician specializat și autoarea cărții How Not to Eat Ultra-Processed, care consumă zilnic ciocolată neagră. „Conține polifenoli, în special flavanoli, care au proprietăți antioxidante și antiinflamatoare. Acești compuși sunt asociați cu beneficii precum îmbunătățirea circulației sanguine, reducerea tensiunii arteriale și, posibil, o mai bună sănătate a inimii și a creierului.”

Ciocolata neagră oferă și mici cantități de minerale esențiale, cum ar fi magneziu, fier și cupru. Printre preferatele lui Ludlam-Raine se numără Moser Roth 85% Cacao de la Aldi, Lindt simplu (peste 70%) sau varianta de la Tesco.

Conținutul de cacao contează

Potrivit cercetătorilor de la Universitatea Loma Linda din California, beneficiile ciocolatei negre sunt mai evidente în variantele care conțin peste 70% cacao. Flavonolii naturali reduc inflamația și pot aduce beneficii cognitive.

„Cu cât concentrația de cacao este mai mare, cu atât impactul pozitiv asupra cogniției, memoriei, dispoziției, imunității și altor efecte benefice este mai mare”, explică profesorul asociat Lee S. Berk, care a condus studiul.

Ludlam-Raine menționează și o recenzie publicată în Frontiers in Nutrition în 2022, care a analizat efectele neuroprotectoare ale flavanolilor din cacao, sugerând beneficii potențiale asupra sănătății cognitive.

E necesar să alegi o ciocolată cu 90% cacao?

„Nu neapărat”, spune Ludlam-Raine. „Este adevărat că o ciocolată cu 90% cacao conține mai puțin zahăr și o concentrație mai mare de flavanoli benefici. Dar este și mult mai amară, așa că ține mai mult de gustul personal. Beneficiile nu cresc foarte mult peste 70%, deci 90% nu este obligatoriu pentru toată lumea. Dar poate fi o alegere bună dacă îți place și vrei să limitezi zahărul adăugat.”

Un consum moderat este cheia. Ludlam-Raine recomandă aproximativ 20-30g (adică două-trei pătrățele) de ciocolată neagră de calitate, de câteva ori pe săptămână. Consumul excesiv poate duce la un aport caloric prea mare și poate înlocui alimente bogate în nutrienți.

