De ce a renunțat PNL la singurul primar de municipiu din Oltenia

Anca Alexandrescu: Dle Romanescu, primarul Târgu Jiu, sunteți prima autoritate locală care are curajul să vină în emisiunea noastră să vorbească deschis. Nu ați vrut să veniți să participați la întâlnirea cu premierul Ciucă și ulterior ați și fost dat jos de la conducerea organizației locale de la PNL. Ați supărat foarte tare... și fost dat jos.

Marin Romanescu, primar Tg Jiu: Am suparat, eu consider ca sunt in primul rând primar al Tg Jiu si ulteiror al formației pe care am reprezentat-o 20 de ani. Organizatia a fost dizolvata acum o saptamana. În PNL, acum 5 ani, când Ludovic Orban voia sa impoziteze veniturile IT-istilor i-am cerut demisia. Stiu ca in spatele meu sunt foarte multi cetateni.

A.Alexandrescu: Trebuie sa fi suprat foarte tare ca să renunțe un partid...

Marin Romanescu: Sunt singurul primar de municipiu din Oltenia. Asta e adevarata durere pe care o am. Sa nu uitam ca din cele 5 judete nu avem niciun presedinte de CJ, toti sunt ai PSD. Sunt 3 primari ai PSD si dl Gutău - PER. PNL avea o singura pozitie cheie in Oltenia pe care trebuia sa o valorifice la maxim. Eu in 2020 am cerut doar sprijinul celor de la guvernare. Daca pana in 2019 si eu ca primar m-am considerat în Opoziție, era altă guvernare, în 2020 le-am promis celor din Târgu Jiu că voi avea si sprijinul unei formatiuni politice care si acum era la guvernare. Nu am primit acel sprijin. Și m-a durut cel mai tare. Târgu Jiu beneficiaza de 250 de milioane de euro din fonduri accesare, contracte deja semnate, o parte dintre ele in implementare.

De ce sunt sindicatele dezbinate la CE Oltenia - Ce se urmărește după 2024

Marin Romanescu, către sindicaliștii CE Oltenia: Cei care v-au dezbinut au obținut ce voiau (sindicate, n.r.). Vreau să rememorez că eu, în 2004, sindicatele uneau directorii din companie. Când am intrat în Parlamentul României, în 2004, n-am fost invitat nici de ministrul Energiei , nici de directorul de la compania națională. Am fost invitat de șeful sindicatelor, care mi-a pus pe o tăbliță toate posturile de conducere, crezand ca am cunostinte in domeniu. M-a intrebat: Care din posturile astea le vrei? Aveam 29 de ani, veneam din domeniul universitar si nu aveam nicio legătură cu domeniul dvs. Am trait acest moment pe propria-mi piele. Fiind parlament la putere, interesele au fost ale tuturor, si din interiorul sindicatelor. Au fost permanent si sindicatele, si politicienii.

A.Alexandrescu: Cine beneficiaza astăzi de această dezbinare? OMV.

Dian Popescu, expert energie: În acest moment este o trădare. Scoaterea 80% la pensie duce sa nu mai aiba miscare sindicală. Ca toate cele 4 termocentrale sa fie preluate de rusi de omv, e planul făcut, să fie închis definitiv gorjul. Nu vă așteptați că vă duceți până în... E suspendata tranzactionarea energiei pentru 2024. Orice companie producatoare tranzacționeaza cu trei ani inainte. O știu din piețe. Contracte pe piețe. Am aflat că ministrul Virgil Popescu le-a interzis sa mai vândă energie, că dacă vor merge în 2024, vor spune stati ca inchide.

De ce sunteți blocați în 2024 ca să nu vindeți energie? Pentu că deja ei lucrează la caietele de sarcini, la firmele care vor tăia fierul vechi din acest complex. Sunt milioane de tone de fier. O cantitate imensă, aici. Ei se pregătesc să-l fure, să-l exporte. În loc să se gândească la folosirea imediată a terminalului de la Rovinari - un laminor. Dacă tot tăiem fierul de aici, inventam, construim un laminor, aici, pentru a produce di nfier noi conducte. Noi am importat din Turcia. Știu și firmele care vor tăia si exporta fierul de aici. Se pregătește deja.

Ce spun angajații de la CE Oltenia - Dezvăluiri despre ultimele mișcări ale conducerii complexului

Anca Alexandrescu: Sunteți mulțumit de ce se întâmplă?

Dl Nicolae, Termocentrala Rovinari: „Nu, și aici sunt de vină partidele politice. Din ultimii 15 ani, care în ultimii 10 ani ne-au semnat soarta. Partidele politice și sindicatele, au tras sindicatele de partea lor, a partidelor politice, și ne-au dus pe noi în râpă...

A.Alexandrescu: De când lucrați aici?

Dl Nicolae, Termocentrala Rovinari: De 33 de ani în termoccentrală.

A.Alexandrescu: Și nu s-a simțit nicio îmbunătățire?

Dl Nicolae: Nu, niciodată.

Angajat CE Oltenia, Cariera Roșia: Lucrez pe alt domeniu, exploatare la Cariera Roșia . De 30 de ani din rău în foarte rău. Se merge haotic, nu se vrea.

A.Alexandrescu: Credeți că sunt interese ascunse? Se dorește ca tot ce e al statului să fie închis? Credeți că cei de la companiile mari, de la OMV au pile atât de mari sus încât cetățenii români nu mai contează, decât ce comandă austriecii în țara noastră?

Angajat CE Oltenia, Cariera Roșia: Cu siguranță că da. Acum cateva luni au avut un scandal, OMV cu CEO, acum au revenit la discuții. Și asta se urmărește... terenurile astea pe care vor câștiga mult pentru a crea parcurile alea fotovoltaice și să ne dărâme pe noi.

A.Alexandrescu: Am auzit un zvon, că ar urma să se vândă fier de pe aici. Așa cum s-a întâmplat în foarte multe zone în țară. O uzină românească a fost tăiată și vândută pe multe milioane.

Angajat CE Oltenia, Cariera Roșia: Nu ne miră. Nu ști udacă ați auzit. Acum, achizițiile la CEO. Tot dvs ati făcut reportajul la Cariera Jilț. Nu s-a rezolvat nimic. Și la ora actuală transportul se face și pe jos. De atunci, și la ora actuală, cu mijloacele noastre personale sau pe jos. Nu cu transport închiriat de CE Oltenia. Acel transport in locuri unde au accesabilitate sa intre acele dube sau tanchete. Și ne bucurăm acum de noile achiziții de mașini la CEO. Și i-aș spune conduceri idin COmplex: Transport, drumuri libere și ședere cât mai frumoasă cu noile achiziții!

A.Alexandrescu: Și-au cumparat masini pentru ei? Au anunțat de la Guvern că au oprit achizițiile...

Angajat CE Oltenia, Cariera Roșia Jiu: Da, bineînțeles. Au cumparat 8 jeeepuri Skoda.

A.Alexandrescu: În urmă cu două săptămâni a venit dl premier Ciucă, cu ministrul Energiei, au spus ca vor prelungi acest plan de redresare (PNRR), care e realitatea?

Lider sindical CE Oltenia - Manu Tomescu: Oamenii au acceptat acest sacrificiu de multe ori, au plătit sacrificiul suprem, e o muncă extrem de grea.

A.Alexandrescu: Exista o înțelegere între conducerile CEO și liderii de sindicat. A fost o frăție?

Manu Tomescu, vicepreședintele Sindicat Energia Rovinari: N-aș spune că o frăție. Dar intotdeauna au fost multe lucruri, ca și aceste planuri, au fost ascunse.

A.Alexandrescu:I-ati creditat niște ani?

Manu Tomescu: N-am mai fost la fel de radical, da. Au mai fost mișcări chiar în această perioadă.

Alt sindicalist: Nu există lideri sindicali care reprezintă oamenii, sunt angajați politic. Muncitorul e lăsat de izbeliște. Liderii au fost dezbinați.