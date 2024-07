„Depinde de fiecare în parte. Vor fi pensionari care, după 1 septembrie, vor avea categoric avantaje. Și mă refer aici la reducerile legate de faptul că poți ieși și cu pensia anticipată, fără nicio penalizare, dacă ai 40 de ani. Da, alea sunt alte categorii de pensii. Mă refer la pensia limită de vârstă. La faptul că ai o reducere, dar nu pentru faptul că ai copii în cazul femeilor. Mai sunt și alte aspecte. Mă refer la aspectele legate de faptul că un concediu de creștere copil este stagiu contributiv”, a spus ministrul Muncii la Realitatea PLUS.



Simona Bucura-Oprescu a răspuns întrebărilor din partea telespectatorilor.

Anca Alexandrescu: Ce se întâmplă cu pensiile celor cu dizabilități?

Ministru: Indemnizațiile celor cu dizabilități vor avea și pe noua lege, sigur, un punctaj suplimentar de așa manieră încât să ținem cont și de această categorie. Pe de altă parte, pentru cei cu invaliditate, venim cu o nouătate în legea pensiilor astfel încât în funcție de capacitatea de muncă pe care o au aceștia să poată și lucra dacă își doresc. Ceea ce pe vechea lege nu se putea. Nu era posibil. Astfel încât dacă... și acesta este un exemplu pe care l-am dat de fiecare dată și dacă... Știți că fiecare dintre noi și prin faptul că lucrăm avem un sens. Și dacă avem o persoană aflată în scaun cu rotile, dar care poate fi un foarte bun IT-ist, acesta să poată lucra în baza legii, astfel încât să primească și pensie de invaliditate, dar să și beneficieze de venit ca urmare a unui contract individual.

Anca Alexandrescu: De ce la a doua recalculare după 1 septembrie 2024 cu luarea în considerare a sporurilor primelor se prevede recalcularea doar până în 2001? Există această prevedere? Oamenii asta au înțeles...

Ministru: Se iau în calcul. Deci, important e ca telespectatorii noștri să rețină că se va ține cont de veniturile brute și de toate sporurile nepermanente pe care aceștia le-au avut, de care până acum nu se ținea cont motiv pentru care au existat numeroase procese în instanță și acest lucru a creat o mare nemulțumire a pensionarilor, fiindcă interpretarea aceluiași cadru legal dată de instanțe a fost neunitară și existau județe în care pentru sporurile nepermanente pensionarii câștigau în instanță, existau județe în care pensionarii pierdeau în instanță. Asta a creat o mare frustrare pensionarilor. Este vorba despre sporurile nepermanente obținute, avute și înainte de 2001 și după 2001. Diferența este că după 2001 pensionarii nu mai trebuie să aducă documente, sporurile dânșilor vor fi valorificate dacă pentru acestea s-au datorat contribuții de asigurări sociale în baza declarației 112 pe care angajatorii o depun la ANAF.

Deci depunându-se declarația 112 cu baza de date de la Casa Națională de Pensii Publice cu baza de date de la Agenția Națională de Administrare Fiscală fiind interoperabile diferența este că după 2001 nu mai este o bătaie de cap pentru pensionari și nu trebuie să ne mai aducă documente fiindcă avem datele dânșilor care vor fi valorificate datorită acelor declarații 112. Dar toate sporurile nepermanente și înainte de 2001 și după 2001 acolo global al 13-lea salariu și așa mai departe premii, prime toate acestea pe noua lege sunt recunoscute.

De ce sporurile nepermanente nu fac obiectul recalculării?

Ministru: Mai explic o dată. Avem marea recalculare care vizează recalcularea tuturor pensiilor după noua formulă. Și apoi se ia în considerare mica recalcularea aceste sporuri.

Anca Alexandrescu: Dacă am beneficiat la ieșirea la pensie de coeficientul de corecție 1,41 mă mai încadrez pentru recalculare?

Ministru: Absolut. Doar că pensiile vor fi recalculate, dar fără indice de corecție. Deci noi acum vom avea recalcularea pensiilor în care după cum am spus: 1 vom avea totalul punctelor contributive foarte ușor de realizat se va se face raportul dintre cât a cotizat, cât a avut salariul, respectivul pensionar se va împărți la salariul mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din luna respectivă după aceea se va aduna punctajul vom avea totalul punctelor contributive adică direct contributive din contribuțiile de asigurări sociale care au fost plătite pentru salarii. După aceea vom avea punctele asimilate, adică punctaj suplimentar acordat pentru studii făcute la zi o singură dată, adică dacă ai trei facultăți ți se ia cea mai favorabilă, adică perioada cea mai lungă. Dacă ai o facultate plus master, plus doctorat, dacă au fost făcute la zi pentru toate acestea se dă punctajul suplimentar de 0,25 puncte pe an adică aceste 0,25 puncte și aceste perioade nu se iau un calcul pentru stagiul complet de cotizare, dar se ia un calcul pentru a avea un punctaj mai mare. Dacă ai fost în situații de armată, prizionier sau detenție politică de situații obiective, nu din cauza ta, pentru care n-ai putut să contribui la bugetul asigurărilor sociale de stat iarăși ai punctaj suplimentar stagiu asimilat și mai avem punctele de stabilitate care se dau pentru perioadele peste 25 de ani 0,5 puncte pentru perioada 25-30 de ani 0,75 pentru 30-35 de ani și un punct pe an pentru perioada peste 35 de ani astfel încât să îi răsplătim pe cei care au avut stagii mai lungi de cotizare și faptul că au rămas în muncă, asigură sustenabilitatea sistemului public de pensii, încurajăm muncă.

Anton Hadăr: Mi-a scris un telespectator că mințiți prin omisiune atunci când spuneți că nicio pensie nu va scădea că este valabil doar pentru următoarele 4 luni pentru că de la 1 ianuarie, când se va face indexarea, va fi mai mic pentru anumite pensii va fi mai mic vor fi mai mici anumite pensii.

Ministru: Nu mint prin omisiune, avem și modelul de decizie despre care am discutat mai devreme, unde scrie clar: să menține cuantumul pensiei stabilite și aflată în plata anterioră de calculări la data de 1 septembrie 2024 conform articolului 144 din legea 360 pe 2023, deci lucrurile sunt foarte clare.