El a menționat că astfel de analize trebuie realizate la nivelul fiecărei autorități publice centrale.

"Acest pachet a fost agreat de coaliția de guvernare. La început am agreat că vom face o reducere de personal și în administrația centrală, și în administrația locală. Și trebuie să facem acest lucru, dacă într-adevăr ne ținem de cuvânt. Acest pachet trebuie urmat în paralel de reduceri în administrația centrală, pentru că aici sunt alte structuri de salarizare importante.

Și am făcut o analiză pe o primă autoritate, cea pentru Protecția Consumatorilor, și am constatat că, fără niciun fel de probleme, cu o reducere de 20% a posturilor, lucrurile pot funcționa cel puțin la fel de bine, ba cu performanțe suplimentare și cu cheltuieli de personal mult diminuate", a spus premierul.

Bolojan a remarcat că nu sunt foarte mulți oameni dispuși să își asume veștile privind reducerea de personal.

"Nu este un lucru ușor reducerea de personal și, în general, reducerea de cheltuieli. De aceea, pentru că acestea sunt cotate ca niște vești proaste, uneori parcă le dai singur de veste. Pentru că atunci când se dau vești de genul acesta - și mai ales când trebuie să le faci - nu sunt foarte mulți oameni dispuși să le asume. Dar trebuie să facem și asta, pentru că altfel structura noastră de cheltuieli rămâne dezechilibrată și riscăm să nu reușim să recuperăm aceste componente de deficit", a afirmat prim-ministrul.

El a subliniat că, în cazul nu sunt adoptate măsuri pentru reforma administrației publice locale, care să vizeze o reducere efectivă de personal la instituțiile supradimensionate, cel de-al doilea pachet de măsuri va fi incomplet.

"Personal, nu mi se pare normal să luăm impozite suplimentare pe proprietate de la fiecare locuință din România și, în loc ca banii pe care îi luăm de la cetățeni să meargă la cofinanțare investiții, nu cred că este normal să se ducă într-o gaură neagră, care înseamnă cheltuieli inutile și nejustificate în administrația publică din România", a spus premierul.