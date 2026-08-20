Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Bolojan alocă bani pentru stadioane, dar taie bursele sociale
Ilie Bolojan
Publicat20 aug. 2026, 19:15
SursăRealitatea PLUS
În loc să dea bursele sociale copiilor, Ilie Bolojan preferă să construiască stadioane. Oficialii vor să taie bursele sociale în perioada vacanțelor pentru că: „nu reprezintă o alocație, ci un sprijin pe perioada școlii”. Asta în contextul în care Guvernul a alocat 1,42 miliarde de lei pentru construirea a patru stadioane, la Timișoara, Oradea, Slatina și Brașov. Numai stadionul din Oradea, din fieful lui Bolojan, primește 385 de milioane de lei, iar cel din Timișoara aproximativ 609 milioane de lei.
Citește și
- 19:05Cristian Diaconescu, după după incidentul cu drona din apropierea platformei Neptun Deep: ”Soluția acum înseamnă tehnologie plus un steg puternic”
- 18:47Dogioiu și Bolojan se joacă cu bursele elevilor: „Proiectul cu bursele e în dezbatere publică!”
- 16:35Grupul parlamentar PACE - Întâi România: „Înainte de a tăia bursele sociale în vacanță, Guvernul să reducă subvențiile partidelor”
- 15:50AUR a depus un proiect de lege pentru interzicerea externalizării documentelor strategice ale ministerelor către firme și ONG-uri
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News