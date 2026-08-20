Dogioiu și Bolojan se joacă cu bursele elevilor: „Proiectul cu bursele e în dezbatere publică!”

Publicat 20 aug. 2026, 18:47 Actualizat 20 aug. 2026, 18:49 Sursă Realitatea PLUS

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului s-a străduit din răsputeri să domolească valurile de furie pe care le-a stârnit Ilie Bolojan atunci când a spus că și-ar dori tăierea burselor elevilor pe perioada verii. Ioana Dogioiu a anunțat că deocamdată proiectul este în dezbatere publică. În consecință, forma sa finală ar putea fi cu mult diferită. Pe de altă parte, modul în care și-a folosit purtătoarea de cuvânt mâinile pentru a gesticula promite să fie viral. Iată momentul și declarațiile Ioanei Dogioiu.

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