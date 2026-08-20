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Politica· 1 min citire

Dogioiu și Bolojan se joacă cu bursele elevilor: „Proiectul cu bursele e în dezbatere publică!”

Dogioiu și Bolojan

Dogioiu și Bolojan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 aug. 2026, 18:47
Actualizat20 aug. 2026, 18:49
SursăRealitatea PLUS

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului s-a străduit din răsputeri să domolească valurile de furie pe care le-a stârnit Ilie Bolojan atunci când a spus că și-ar dori tăierea burselor elevilor pe perioada verii. Ioana Dogioiu a anunțat că deocamdată proiectul este în dezbatere publică. În consecință, forma sa finală ar putea fi cu mult diferită. Pe de altă parte, modul în care și-a folosit purtătoarea de cuvânt mâinile pentru a gesticula promite să fie viral. Iată momentul și declarațiile Ioanei Dogioiu.

Dogioiu încearcă să spele valul de ură stârnit de Bolojan

„Vorbim despre un proiect de hotărâre de guvern aflat în dezbatere publică. Nu a fost adoptat nimic, nu a fost anulată nicio bursă, nu s-a întâmplat nimic în acest moment, nu e nimic în vigoare, decât prevederea în curs, așa cum era și până acum. Nu s-a operat nicio modificare. Este în dezbatere publică, rolul dezbaterii publice este o analiză pe subiect.

Spre deosebire de alocație, care este un venit care merge tot timpul anului, în fiecare lună copiii primesc această alocație, bursa, prin noțiunea de bursă, este asociată perioadei școlare. Asta a fost, dacă vreți, ideea de la care s-a plecat. Ceea ce nu înseamnă că acest HG va fi până la urmă, această HG, va fi și adoptată. Este în dezbatere publică, urmează, după cum a spus premierul, să fie făcută o serie de analize pe ea și în final se va lua o decizie.”, a declarat Ioana Dogioiu.

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