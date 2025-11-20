Menta- Efect asupra simțurilor și sistemului nervos

Aroma intensă de mentă stimulează simțurile și acționează direct asupra creierului. Studiile arată că mirosul de mentă poate diminua pofta de mâncare și poate reduce dorința de dulce. Gustul mentolat intens “păcălește” papilele gustative, neutralizând impulsul de a consuma zahăr, scrie Click.ro.

Stabilizarea glicemiei și susținerea digestiei

Ceaiul de mentă relaxează musculatura stomacului, reduce balonarea și favorizează o digestie mai eficientă. O digestie calmă ajută la menținerea glicemiei constante, iar fluctuațiile mai mici ale zahărului în sânge înseamnă mai puține pofte de dulce.

Cine poate consuma ceai de mentă

Ceaiul de mentă este sigur pentru majoritatea persoanelor și poate fi consumat zilnic, inclusiv de cei care încearcă să reducă consumul de zahăr sau să slăbească.

Persoanele cu reflux gastroesofagian pot observa agravarea simptomelor, deoarece menta relaxează sfincterul esofagian.

O simplă cană de ceai de mentă poate fi un aliat eficient în lupta împotriva poftelor de zahăr. Pe lângă efectul de suprimare a dorinței de dulce, ceaiul de mentă sprijină digestia și stabilizează nivelul glicemiei, oferind o soluție naturală, rapidă și sigură pentru cei care doresc să reducă zahărul din alimentație.