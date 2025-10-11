Mădălina îşi îndeplinise visul de a fi mamă, după ani tratamente de fertilizare in vitro. Frumoasa polițistă se afla la prima sarcină şi deşi era din Giurgiu, a ales să nască la o clinică privată din Constanţa. În urmă cu câteva săptămâni, Carmen Grebenișan a adus pe lume un băiețel la aceeași unitate medicale care se specializează pe nașterea în apă.

Polițista acuza dureri și sângerări, motiv pentru care a fost adusă de soțul ei la spital. Cei doi au refuzat internarea, însă s-au întors peste câteva ore și a născut un băiețel sănătos.

În mijlocul nopții, medicii au decis să o opereze pe tânăra mamă. Potrivit unor surse din anchetă, cel care a realizat operația ar fi fost chiar managerul clinicii, care a venit de acasă.

Soțul Mădălinei a povestit îndurerat: „I-au pus într-un târziu doi litri de sânge, dar nu era suficient. A venit aici aproape moartă, ce vrei să îi mai facem noi, asta au zis. Aşa au trimis-o de acolo.”- a transmis bărbatul.

Soțul femeii a mai mărturisit: „La Spitalul Judeţean ni s-a spus, la 6 dimineața: „Băiete, ce speranțe mai ai, că a venit aici fără pic de sânge în ea. A veni o legumă. Au trimis-o varză aici” - a mărturisit acesta.

Mai mult, tânăra suferea și de trombofilie, o afecţiune depistată încă din timpul sarcinii. Tânăra polițistă va fi înmormântată cu onoruri militare.

Și Ministrul Sănătății a venit cu o reacție în urma tragediei. Alexandru Rogobete a declarat că în cadrul spitalului privat din Constanța nu ar exista centru ATI, motiv pentru care a trimis controlul de control.