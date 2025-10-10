Mădălina, o tânără de 29 de ani din Giurgiu, a murit la scurt timp după ce a născut într-o clinică privată din Constanța, una dintre cele mai cunoscute unități medicale din oraș.

În timp ce ancheta autorităților încearcă să stabilească exact cauzele decesului, atenția publicului s-a îndreptat către tarifele practicate de spitalul respectiv, unde costurile unei nașteri ajung la mii de euro, în funcție de opțiunile alese.

Cât costă o naștere la clinica privată din Constanța

Conform informațiilor publicate pe site-ul unității medicale, prețul de bază pentru o naștere – fie naturală, în apă sau prin cezariană – este de 1.000 de euro.

Pentru nașterile naturale după cezariană (NVDC), tariful rămâne același, dar spitalizarea minimă este de trei zile, fiecare zi suplimentară fiind taxată cu 1.000 de lei.

În cazul pacientelor care suferă de boli transmisibile, cum ar fi infecția cu HIV, costul crește la 1.200 de euro.

Plata se efectuează la internare, în lei, la cursul BNR din ziua respectivă.

Serviciile incluse în pachetul de bază

Pachetul standard acoperă consultațiile, tratamentele, analizele pentru mamă și copil, medicamentele, cazarea, masa și vaccinurile de bază pentru nou-născut. Totodată, sunt oferite servicii de consiliere în alăptare, screening metabolic și sprijin pentru întocmirea documentelor necesare declarării copilului.

Durata minimă de spitalizare este de două zile pentru naștere naturală și trei zile pentru cezariană.

Servicii suplimentare și costuri adiționale

Pe lângă pachetul de bază, clinica percepe taxe suplimentare pentru o serie de servicii opționale:

1.500 de lei pentru pacientele neasigurate;

300–350 de euro pentru anestezie peridurală sau generală;

300 de euro pentru asistența unei moașe;

1.000 de lei/zi pentru terapie intensivă neonatală;

600 de lei/zi pentru supravegherea nou-născutului cu monitorizare;

500 de lei/zi pentru cazarea unei persoane însoțitoare;

300 de lei pentru montarea cerceilor la nou-născut;

500 de lei pentru recoltarea de celule stem.

Astfel, costul final al unei nașteri poate varia considerabil, ajungând chiar la 2.000 de euro sau mai mult, în funcție de nevoile medicale și serviciile suplimentare solicitate.

Cât au plătit persoanele publice care au născut în aceeași clinică

Mai multe influencerițe și persoane publice au ales de-a lungul timpului această clinică pentru a naște, menționând pe rețelele sociale că au plătit sume între 9.000 și 10.000 de lei (echivalentul a aproximativ 2.000 de euro), în funcție de pachetul selectat și de perioada de spitalizare.

O pacientă a precizat că a achitat 5.000 de lei la internare și restul la externare, în funcție de costurile finale stabilite de spital.

Între timp, autoritățile continuă investigațiile în cazul morții Mădălinei, tânăra de 29 de ani care a decedat la scurt timp după naștere.

Cazul este analizat de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, iar familia așteaptă concluziile expertizei medico-legale pentru a afla ce s-a întâmplat în sala de nașteri.