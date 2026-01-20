Situația critică la combinatul siderurgic Galați. Autoritățile nu găsesc soluții, un angajat în greva foamei a ajuns la spital

Situație critică la combinatul siderurgic Liberty Galați, cea mai mare unitate de profil din România. Angajații urmează să se adune azi în fața Primăriei, după ce, nici după luni de zile, nu și-au primit salariile, iar spectrul falimentului este tot mai aproape. Unul dintre angajații care a intrat în greva foamei a fost transportat la spital.

UPDATE - Angajații combinatului au protestat: „Vrem să muncim, nu să cerșim”

Peste 200 de angajați ai combinatului Liberty Galați au protestat astăzi în fața Prefecturii, nemulțumiți că nu și-au mai primit salariile de aproape trei luni. Oamenii spun că se află în „șomaj tehnic” încă din septembrie 2025, cu o indemnizație teoretică de 75%, însă nici această sumă nu le-a fost plătită. Muncitorii acuză lipsa totală de comunicare privind viitorul combinatului și spun că autoritățile locale și centrale nu intervin în niciun fel pentru a debloca situația.

Protestatarii reclamă și faptul că majorările recente de taxe și impozite îi afectează direct, în condițiile în care nu au niciun venit. Mulți dintre ei au strigat „Vrem să muncim, nu să cerșim”, în speranța că mesajul lor va ajunge la factorii de decizie. Muncitorii cer soluții urgente pentru repornirea activității și plata restanțelor salariale, avertizând că situația lor devine de la o zi la alta imposibil de suportat.

Știre inițială : Astăzi este așteptat un nou protest al unora dintre siderurgiștii gălățeni în fața Primăriei și a Palatului administrativ, începând cu ora 11.00.

Luni, un bărbat care se afla de 3 zile în greva foamei a fost transportat la spital după ce a început să prezinte simptome de hipotermie.

După o întâlnire care a avut loc, luni, între autoritățile locale, managementul combinatului și sindicate, s-ar fi menționat faptul că Liberty Galați a mai rămas doar cu 2.700 de salariați, potrivit presei locale. Pe de altă parte, Cartel Alfa a transmis că peste 3.000 de salariaţi de la Combinatul Liberty Galaţi, sunt în şomaj tehnic, cu salarii restante de câteva luni, ceea ce determină ”o criză socială care afectează mii de familii”.

Totodată, liderul de sindicat a anunțat că se continuă strângerea de semnături pentru trimiterea unui apel către Guvern pentru salvarea combinatului de la Galați.