Guvernul Bolojan, în întârziere cu bugetul pe 2026. Tanczos Barna: „Jumătatea lunii februarie este varianta realistă”

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat luni seară că România nu va avea un buget propus în Parlament mai devreme de jumătatea lunii februarie. Liderul UDMR a subliniat că actuala coaliţie trebuie să se concentreze pe finalizarea bugetului de stat, precizând că „oricum suntem în întârziere”.

„Suntem la jumătatea lunii ianuarie şi, după calendarul pe care l-am creat astăzi, mai devreme de jumătatea lunii februarie n-o să avem buget propus în Parlament.

Jumătatea lunii februarie este varianta realistă. Nu se poate amâna mai mult. Într-o anumită formă, sigur, trebuie să propunem Parlamentului bugetul şi trebuie aprobat pe legislaţia care va exista, cu sau fără reforma în administratie, cu sau fără anumite legi aprobate până atunci, dar trebuie mers înainte”, a declarat vicepremierul Tanczos Barna la un post TV.

Bugetul pe 2026, în întârziere. România poate întâmpina eventuale blocaje în PNRR

Tanczos Barna a arătat că ministerele au nevoie de bugete aprobate pentru a asigura predictibilitate şi pentru a evita blocaje în derularea programelor finanţate din PNRR.

„Avem PNRR-ul care este foarte, foarte important şi orice zi de întârziere poate să afecteze absorbţia şi succesul acestui program. Iar fondurile europene sunt esenţiale anul acesta.

Prioritatea trebuie să fie pe PNRR, ca să terminăm la sfârşitul lunii august acest program, să facem absorbţie cât mai apropiată de sută la sută, să atingem indicatorii, să facem reformele ataşate de aceste sume primite de la Comisia Europeană”, a afirmat Tanczos Barna.

Vicepremierul a adăugat că înţelege nemulţumirile existente, dar speră ca acestea să fie „ultimele decizii dureroase” luate de actualul guvern.

La rândul său, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a confirmat că în coaliţia de guvernare a fost stabilit un calendar pentru aprobarea bugetului de stat pe 2026.

Potrivit acestuia, în următoarele zile vor fi adoptate plafoanele bugetare, urmând consultări cu ministerele, iar proiectul de buget ar urma să fie publicat şi aprobat în Guvern la mijlocul lunii februarie, pentru ca în a doua parte a lunii să ajungă în Parlament.