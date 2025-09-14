Cardiologul Dmitry Yaranov, MD, atrage atenția că anumite analize de sânge pot indica riscurile cardiovasculare cu mult înainte ca pacientul să simtă ceva. „Aceste teste pot depista problemele de inimă devreme — cu mult înainte să apară simptomele”, a explicat el într-o postare pe Instagram. Iar diferența este uriașă: dacă știi ce să verifici, poți interveni din timp, prin schimbări de stil de viață, și preveni evoluția spre boală.

Medicul avertizează că rezultatele „la limită” nu ar trebui ignorate. Ele nu cer întotdeauna tratament medicamentos imediat, dar arată începutul unor schimbări metabolice sau cardiovasculare. Și tocmai atunci este momentul perfect pentru ajustări în dietă, mișcare și stil de viață.

Dr. Yaranov împarte analizele esențiale în mai multe categorii: profil lipidic și risc genetic, controlul glicemiei, sănătatea rinichilor și metabolismului, echilibrul hormonal și inflamația, precum și evaluarea generală a sângelui.

Lista completă de analize esențiale pentru prevenția bolilor de inimă

Lista propusă de dr. Yaranov acoperă toate aspectele majore ale sănătății cardiovasculare și nu numai:

Colesterol și risc genetic: profil lipidic complet (LDL, HDL, trigliceride), Lipoproteina(a) – o analiză genetică ce se face o singură dată, și ApoB, care măsoară toate particulele de colesterol nociv.

profil lipidic complet (LDL, HDL, trigliceride), Lipoproteina(a) – o analiză genetică ce se face o singură dată, și ApoB, care măsoară toate particulele de colesterol nociv. Controlul glicemiei: hemoglobina glicozilată (A1C) – media glicemiei pe ultimele trei luni, și glucoza serică à jeun, pentru depistarea riscului de diabet.

hemoglobina glicozilată (A1C) – media glicemiei pe ultimele trei luni, și glucoza serică à jeun, pentru depistarea riscului de diabet. Sănătatea rinichilor și metabolismului: creatinina și eGFR, care arată funcția renală, plus electroliții principali – sodiu, potasiu, calciu – esențiali pentru echilibrul metabolic.

creatinina și eGFR, care arată funcția renală, plus electroliții principali – sodiu, potasiu, calciu – esențiali pentru echilibrul metabolic. Hormoni și inflamație: analizele tiroidiene (TSH și T4) pentru ritm și metabolism, CRP (marker al inflamației) și vitamina D, strâns legată de sănătatea inimii.

analizele tiroidiene (TSH și T4) pentru ritm și metabolism, CRP (marker al inflamației) și vitamina D, strâns legată de sănătatea inimii. Starea generală a sângelui: hemoleucograma completă (CBC) – indicii despre anemie sau infecții, dar și feritina și fierul, importante pentru transportul oxigenului.

