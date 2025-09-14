Contribuția de 10% pentru sănătate se reține din indemnizația pe care mamele o primesc în momentul în care intră în concediul de maternitate. În funcție de venit și dacă ne raportăm la baza de calcul, atunci acestea pot pierde lunar sume cuprinse între 165 de lei și chiar 700 de lei.

În Parlament s-a depus și un proiect în care se cere să fie exceptate, în continuare, femeile de această contribuție proiect de vine de la social-democrați. În prezent, sunt puține șanse ca proiectul să treacă și măsura să fie eliminată pentru că premierul spune că în cazul în care face o excepție pentru o categorie socială, atunci ar trebui să faci și pentru alte categorii, lucru cu care nu este de acord.