Inainte sa apelezi la medicamente, care in timp isi pun si ele amprenta asupra ficatului si a sanatatii intregului corp, incearca acest remediu natural puternic, care se prepara destul de usor.

Pentru faptul ca are un gust nu tocmai agreabil pentru majoritatea, acest preparat este consumat mai rar in stare cruda. Dar merita sa faci o concesie in aceasta privinta si sa iti impui sa mananci cat mai des acest preparat, deoarece, printre altele, ajuta la curatarea grasimilor din ficat, sustine sanatatea colonului, sprijina circulatia vasculara, are efect revigorant si ajuta la combaterea stresului.

Ingrediente:

2 cepe

2-3 bucati de sfecla rosie

zeama de la o lamaie

sare dupa gust

putin ulei de masline

Incepe prin a decoji sfecla, dupa care fierbe-o in apa impreuna cu un deget de sare. Dupa fierbere (suficient cat sa se inmoaie sfecla), taie sfecla in bucatele mici si pune-o intr-un castron. Taie si ceapa marunt, apoi amestec-o cu sfecla. Adauga in castron si putin ulei de masline si zeama de lamaie, apoi mai presara eventual putina sare, dupa gust. Tine castronul la aer, neacoperit, timp de o ora inainte de a consuma.