Nu toate alimentele sunt făcute pentru a rezista la temperaturi sub zero, în plus, deshidratarea și rehidratarea pot afecta multe feluri de mâncare și ingrediente delicate. Iată care sunt alimentele care nu ar trebui să fie niciodată puse la congelator.

Cafeaua

Cafeaua nu se ține în congelator, deoarece îți va pierde aroma când o vei prepara.

Legumele cu conținut mare de apă

Legumele cu un conținut ridicat de apă vor face față greu procesului de înghețare, deoarece celulele lor delicate conțin mult lichid. Aceasta înseamnă că ceapa și varza din salata de varză vor deveni moi. Pe scurt, salata de varză rămasă nu ar trebui să intre niciodată în congelator.

Crema de brânză

Conținutul ridicat de apă din cremă de brânză o face predispusă la deteriorare. Dacă păstrați această brânză bogată în grăsimi la congelator, acea consistență mătăsoasă pe care o iubim cu toții va deveni granuloasă, sfărâmicioasă și umedă. Da, cremă de brânză congelată poate fi folosită în continuare la gătit, dar nu va fi bună consumată ca atare.

Castraveții

Un conținut ridicat de apă înseamnă că pereții celulari din această legumă se vor extinde și vor sparge pe măsură ce îngheață. După decongelare castravetele nu va mai putea fi consumat.

Ouăle

Cojile ouălor întregi se sparg pe măsură ce îngheață, permițând bacteriilor din congelator să contamineze interior. O soluție practică este să spargeți și să separați ouăle pe care doriți să le păstrați, transferând albușurile în tăvi pentru cuburi de gheață pentru congelare. Gălbenușurile își pot schimba textura pe măsură ce se decongelează, așa că cel mai bine sunt bătute cu puțin zahăr sau sare înainte de congelare.

Alimente prajite



Există un motiv foarte bun pentru care acele prăjeli pre-congelate pe care le cumpărăm de la supermarket conțin o listă atât de lungă de ingrediente industriale. Menținerea structurii uscate și crocante a alimentelor prăjite este o adevărată știință. Alimentele proaspete sau prajite de casa vor ceda umiditatii. Structura delicată și spumoasă a unui aluat – sau învelișul crocant al unui ingredient prăjit – se va deforma pe măsură ce se decongela.

Plantele aromatice

Busuiocul, coriandru parfumat și tarhonul fraged sunt adesea tinute în congelator, dar nu fi tentat să le păstrezi așa . Aceste verdețuri precum menta, pătrunjelul, mărarul și arpagicul vor deveni negre și moi atunci când sunt dezghețate,