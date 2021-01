Alexandru Rafila: Pentru câteva focare Covid, cu siguranță nu au de ce să fie școlile sau alte activități puse în pericol

"De cateva focare cu siguranta nu au de ce sa fie scolile sau alte activitati puse in pericol, dar o extindere a focarelor, foarte multe focare si o crestere a numarului de cazuri la nivel national, sau la nivel regional, sau la nivel local - pentru ca discutam de trei paliere - da. Dar pentru ca vor fi cateva focare atunci discutam doar de un pretext, nu discutam de situatia care sa puna in vreun fel in pericol deschiderea scolilor", a declarat Alexandru Rafila, luni seara, la un post TV.

Acesta a precizat ca sustine in continuare redeschiderea scolilor, "dar nu toate scolile, si nu oriunde".

"Mai este si cealalta parte despre care nu ar trebui sa mai discutam: dupa un an de zile de pandemie e vorba de organizarea scolii din punct de vedere al asigurarii conditiilor igienico-sanitare si al protejarii elevilor. Mie imi pare bine ca domnul ministru Cimpeanu a adus in discutie decizia legata de reducerea numarului de elevi din clasa - sigur, la liceu, dar si la celelalte clase - reducerea numarului de elevi in clase este esentiala pentru siguranta desfasurarii cursurilor. Or, chestiunea asta ar trebui sa fie aplicata, evident, adaptat: clasele cu mai putini elevi nu ar trebui sa aiba probleme, pentru cele cu mai multi elevi ar trebui gasita o solutie incat ei sa nu fie prea numerosi intr-o sala de clasa care stiti bine ca nu este foarte primitoare pentru multa lume", a adaugat medicul.