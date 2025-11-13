Alexandru Munteanu a transmis un mesaj la plecarea către țara noastră: „Mergem împreună cu echipa la București. Avem multe proiecte de discutat. Facem împreună lucruri bune pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului.”

Programul vizitei include întâlniri cu președintele României, Nicușor Dan, și cu liderii Parlamentului, precum și discuții cu premierul Ilie Bolojan pe teme de interes comun în contextul geopolitic actual.

În dimineața zilei, Alexandru Munteanu va fi primit de președintele României, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, după care se va întâlni cu președinții Senatului și Camerei Deputaților, Mircea Abrudean și Sorin Grindeanu, la Parlament.

La ora 11:30, la Palatul Victoria, premierul moldovean va fi primit oficial de omologul său român, Ilie Bolojan, cei doi având o întrevedere tete-a-tete urmată de discuții în plenul delegațiilor. Vizita se va încheia cu declarații comune de presă.

În după-amiaza aceleiași zile, Alexandru Munteanu va fi primit la Palatul Elisabeta de Custodele Coroanei, Margareta, și de Principele Radu, conform Agerpres.

Conform unui comunicat al Guvernului României, discuțiile vor aborda proiecte și teme de interes strategic pentru ambele țări, într-un moment important, deoarece Republica Moldova preia pe 14 noiembrie președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei pentru următoarele șase luni.

„Vizita la Bucureşti a premierului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, este şi prima vizită externă pe care acesta o efectuează de la preluarea conducerii Guvernului de la Chişinău şi are loc cu numai o zi înainte de preluarea de către Republica Moldova, pe 14 noiembrie, a preşedinţiei Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, organismul decizional al Consiliului Europei, mandat pe care vecinii noştri de peste Prut îl vor deţine pentru următoarele şase luni”, a informat Guvernul României.