Iordache, la predarea ministerului: Am fost în Piața Victoriei! Foarte mulți nu au citit ordonanțele

Florin Iordache s-a întâlnit, vineri, cu Ana Birchall pentru a preda ștafeta în ceea ce privește Ministerul Justiției. La plecare, acesta a declarat că nu este normal să avem o "Românie ruptă în două", făcând referire la cele două proteste din Capitală, respectiv cel din Piața Victoriei și cel din fața Palatului Cotroceni. Totodată, el și-a menținut ideea potrivit căreia cei care scandează în fața Guvernului nu au citit conținutul ordonanțelor de urgență care i-a scos în stradă.

"M-am întâlnit cu doamna ministru Birchall, am semnat protocolul de predare-primire în ceea ce privește Ministerul Justiției. Am discutat despre organigramă și despre prioritățile care sunt cuprinse și în proiecția bugetară, și în programul de guvernare. Am încredere că dânsa cunoaște prioritățile și le va da curs în perioada următoare. Așa cum știți, am fost preocupat în scurta perioadă în care am fost ministru al Justiției de problemele pe care le-am găsit aici și am încercat în mod corect, constituțional, să vin cu niște proiecte care sunt acum în dezbatere parlamentară. Am înțeles mesajul public, mi-am asumat și am demisionat", a spus Iordache.

Acesta a declarat că îi pare rău că a părăsit Ministerul Justiției, dar și că, în acest moment, România este o țară divizată, făcând referire la protestele față de Executiv și la contramanifestațiile de la Cotroceni.

"Fără îndoială că îmi pare rău. Este anormal să avem o Românie divizată. Cred că prin mai mare dialog aceste probleme vor fi rezolvate. Așa cum știți, eu am inițiat și am avut o consultare publică foarte largă la nivelul Ministerului Justiției, dar acest lucru nu a fost transmis destul de bine. Fără îndoială, celor din Piață le spun că a fost un demers corect, constituțional și legal. Am avut cea mai bună și largă deschidere cu putință", a susținut fostul ministu al Justiției.

Întrebat ce anume regretă că a făcut sau nu a făcut în timpul mandatului de ministru, acesta a subliniat că ar fi trebuit să există o mai bună comunicare: "Regret că trebuia o mai largă comunicare, pentru că, din punctul meu de vedere, s-au făcut niște demersuri normale, constituționale. Am fost în stradă. Oamenii nu știau demersurile. Am fost în Piața Victoriei. Nu este normal ca în acest moment săa vem o Românie ruptă în două. Foarte mulți dintre ei nu au citit conținutul actelor normative".