Imagini care au șocat: la 70 de ani, se stinge pe picioare. Cum i se camuflează la paradă suferința

Fotografii cutremurătoare, cu un elefant care abia stă în picioare, atât de slab încât i se văd coastele și înfometat, au fost făcute publice, recent, de o organizație care luptă pentru salvarea animalelor. "Stăpânii" s-au gândit să-i ascundă suferința, la festivalurile la care participă, sub un costum festiv, lung până în pământ. Imaginile din GALERIA FOTO sunt șocante și vă pot afecta emoțional!

Tikiiri, o femelă elefant care a ajuns la 70 de ani, este forțată să participe, alături de alți 60, la un festival grandios, în Sri Lanka. Pentru a-i ascunde suferința, organizatorii au hotărât să o îmbrace în haine de sărbătoare. Nicio clipă, însă, nu s-au gândit să îi curme suferința, să o îngrijească și să-i permită să se odihnească. Povestea ei face înconjurul lumii, iar o organizație care militează pentru salvarea animalelor sălbatice face eforturi uriașe pentru a-i salva viața. Atât cât i-a mai rămas din ea.

Tikiiri urmează să participe la festivalul budist Perahera, în Sri Lanka. Timp de zece zile, mai multe animale vor defila sub ochii zecilor de mii de participanți, alături de dansatori, oameni care scuipă flăcări și tot soiul de muzicieni.



Fundația Save the Elephant a făcut pubice imaginile în speranța că vor impresiona, iar organizatorii evenimentului vor renunța la Tikiiri. În plus, oamenii intenționează să-i scrie și premierului din Sri Lanka, cerându-i să o salveze.







"Aceasta este Tikiiri, o femelă de elefant în vârstă de 70 de ani, care suferă. Este unul dintre cei 60 de elefanți care sunt forțați să participe la festivalul Perahera, din Sri Lanka. Tikiiri participă la defilare în fiecare seară, timp de 10 zile, până târziu în noapte. Sunt ore petrecute în zgomot infernal, artificii și fum. Seară de seară, biata de ea merge zeci de kilometri pentru ca cei care o văd să se simtă binecuvântați. Nimeni din cei care participă la festival nu-i văd, însă, suferința. Nimeni nu-i vede lacrimile și nici rănile care-i sunt crestate pe trup. În timpul ceremoniei, oamenii au dreptul să-și urmeze credința, atâta timp cât tocmai credința lor nu face rău. Nimănui! Cum putem să numim asta o binecuvântare, ceva sfânt, când facem o altă vietate să sufere? Astăzi (marți, n.r., zi în care au fost făcute publice imaginile) este Ziua Internațională e Elefantului. Nu putem să onorăm aceste animale minunate dacă acceptăm că astfel de imagini sunt normale, firești. Buddha te învață să iubești, să nu faci rău și să mergi pe un drum al dragostei și al compasiunii. A venit vremea să-l urmezi și tu!", se arată în mesajul Fundației, postat pe Facebook, alături de fotografiile copleșitoare.



După apariția imaginilor, un reprezentant al templului budist care organizează festivalul a susținut că ei au grijă de toate animalele și că Tikiiri a fost consultată de un doctor veterinar.



Joi, însă, Fundația a revenit cu un nou mesaj și o nouă fotografie: Tikiiri zace culcată la pământ, epuizată, incapabilă să mai stea în picioare.





"Rugați-vă pentru Tikiiri! E prea obosită să mai stea în picioare. Când am găsit-o, veterinarul ne-a spus că este puternică și că poate merge. Unii au inima întunecată, sufletul lor nu vede și nu le pasă de nimeni. Biata Tikiiri s-a prăbușit și acum toată lumea poate să vadă care este starea sa actuală. Nu putem să rămânem în beznă, trebuie să-i facem vocea auzită. E timpul să luăm atitudine, e timpul să-i protejăm pe cei care suferă și nu pot vorbi!", se arată în mesajul Fundației.



Imaginile din GALERIA FOTO sunt șocante și vă pot afecta emoțional!