Cozmin Gușă: Sper ca nimeni să nu mai încerce să ne destabilizeze

Patronul Realitatea TV, Cozmin Gușă, a afirmat că speră ca nimeni să nu mai încerce să ne destabilizeze. ”Ținem la libertatea de exprimare. Trompetele lui Coldea pot merge la alte televiziuni”, a spus acesta.

”Conflictul nu a fost cu mine din punct de vedere editorial, a fost cu decizia redacțională. Dar nu vor fi probleme, Rareș este legat de colegii lui, ei îl înțeleg. Există un principiul în mass-media, în televiziune: lupi între noi, haită cu cei din afară. E normal să există discuții în contradictoriu în interiori, dar atunci când ești în mass-media, într-o echipă, când acționezi către exteriori, acționezi într-un mod unitar. Discuția a avut loc joi seara, joi noaptea, partea legată de ceea ce s-a întâmplat nu a durat foarte mult, în rest discuția a fost foarte lungă, au fost și doi prieteni apropiați care ne-au asistat. Ce trebuie să se rețină, în urma acestor lucruri care nu ne-au făcut plăcere este că nu se poate juca nimeni cu credibilitatea unei televiziuni cum este Realitatea, o televiziune care este sub presiunea puterii, care a fost mereu sub presiunea unor oameni din serviciile secrete care au dorit să facă jocuri pe spatele nostru, o perioadă au reușit, mă refer la ani în urmă, dar sigur după ce a preluat aici nu au mai reușit de unde și disperarea care s-a văzut în aceste zile. Pentru mine sau pentru alți cunoscători a fost cel mai bun experiment de de devoalare a unor strategii a unor oameni răi cu o agendă de putere la care nu ar avea dreptul din punct de vedere legat, dar pe care o practică de foarte mulți ani și mă refer la statul paralel”, a explicat Cozmin Gușă.

Patronul Realitatea TV a spus că în spatele acestui scandal a fost și domnul Coldea. ”Și o să mă refer și la nocivitatea acestui joc pe care îl practică așa-zisul pensionar. Eu nu am nimic cu niciun invitat al nostru, iar colegii noștri știu bine treaba asta, dar atunci când un invitat are o agendă personală care intră în zona ilegalului, noi ca entitate media trebuie să acționăm și nimeni nu trebuie să fie mirat de aceste lucru, pentru că este o decizie a nostră, mai ales că în luptele astea cu majoritatea parlamentară a lui Dragnea și cu alte entități care nu se văd, dar cei mai informați din telespectatorii noștri le intuiesc și le văd”, a mai spus acesta.

Legat de Florian Coldea, Cozmin Gușă a explicat: ”Eu mă ocup de acest personaj de vreo 13 ani de când a ajuns peste noapte pe mâna lui Băsescu prim adjunctul SRI. Am văzut felul în care a folosit informațiile, puterea pentru a subjuga oameni, de foarte multe ori prin șantaj. Am trăit campania din 2009, în care am fost strategul lui Geoană împotriva lui Băsescu, și i-am văzut pe toți acționând ca la comandă, sub bagheta lui Coldea și a altora pentru a perverti discursul public împotriva unui candidat. Acest comportament al trompetelor lui Coldea l-am remarcat și în ultima perioadă. Din păcate, acest discurs ținut de Dragnea și ai lui, legat de statul paralel, cade în derizoriu tocmai pentru că Dragnea a fost membru al statului paralele și a a beneficiat de serviciile acelui stat paralel”, a detaliat patronul Realitatea TV.

Conform lui, cu informații infamante poți să subjugi jurnaliștii, procurorii, judecătorii, politicienii, iar discuția este una serioadă.

”Acest incident nefericit din viața Realității TV a fost o oportunitate ca să îi văd cum mai stau și care sunt metodele lor. Aici la Realitatea, pe lângă destabilizarea noastră de tip intern, unde au acționat destul de bine, dar fără să finalizeze, tocmai pentru că am arătat că suntem cu mintea la noi, că suntem o echipă și că acționăm unitar, a fost și legată de partidul Realitatea. De ce asta? Oamenii aștia de gen Coldea sunt obișnuiți să joace în presă pe bază de jantaj și când vine campania electorală să folosească dosarul de șantaj legat de un patron de televiziuni, de un jurnalist, de un moderator pentru ca acela să aibă în campanie o anumită atitudine publică față de favoritul lui Coldea. În momentul în care noi am anunțat înființarea partidului Realitatea se reduce foarte mult această posibilitate a lor, s-au speriat că se reduce această posibilitate de a-și promova candidații de o televiziune privată”, a precizat acesta.

Cozmin Gușă a declarat că Partidul Realitatea nu folosește platfoma Realitatea ca să promoveze jurnaliști din Realitatea. ”Partidul Realitatea folosește platforma Realitatea pentru să promoveze în politică oameni capabili, care nu trebuie să vină să dea bani ca să candideze, care nu fac parte din găștile baronilor și nu pot să candideze în partidele lor, oameni cu dragoste de România care au posibilitatea să contruiască ceva. Acesta era scopul nostru și probabil asta i-a speriat. Acel anunț al lansării partidului și urmat mai apoi de sondajele de opinie care ne dădeau de la început un scor mare au generat acest gen de disperare și de foarte multe lucrături subterane despre care nici nu are rost să mai vorbesc că dacă vorbesc lumea zice că e sâmbătă seara și că a tras și Cozmin Gușă un șpriț și ne spune povești nemuritoare, pentru că ele sunt chiar așa de incredibile. Asta este ceea ce au făcut și ceea ce face în continuare un om ca și Florian Coldea care este principalul om responsabil de încercarea de destabilizare a Realității TV”, a explicat Gușă.

Acesta a mai spus că lumea să nu își închipuie că tot pomelnicul ală de invitați pe care Rareș l-a postat pe Facebook ar fi trompetele lui Coldea. ”Dar printre acei invitați, care nu au fost doar la Rareș, au fost invitații Realității TV, ei participau la emisiuni și la Rareș Bogdan, și la Denis Rifai, și la Andra Miron sau la Tavi Hoandră, câțiva sunt trompetele lui Coldea. Nu o să le dau numele, îmi ajunge amărăciunea lor, este și ticăloșie la unii dintre ei, dar la majoritatea este o viață cruntă în interiorul jurnalismului”, a completat patronul Realității TV.

”Aici în presă nu este mănăstire de maici. Fiecare mai are un interes, câteodată este corect ceea ce spune, altădată nu știe ce spune și mai greșește, dar toată lumea este liberă. Atunci când însă îl vezi pe unul că o ține langa cu o idee, nu poți să faci altceva decât să nu îl mai inviți. Nu îl reclami, nu îi pui mână la spate, ci doar nu îl mai inviți. Acea victimizare gratuită a unora mi-a picat prost, pe unii îi cunosc de 20 de ani, poate și peste și nu m-aș fi așteptat, la alții m-aș fi așteptat, dar nu au fost inteligenți, semn că era prea mare disperarea stăpânilor lor. Una peste alta, noi în acest moment am tras o linie. Dicuția cu caracter personal cred că a fost importantă pentru Rareș, pentru prima a fost una foarte importantă prin prisma faptului că îi cunosc viața, știu ce eforturi a făcut de la început, i-am urmărit cariera, l-am ajutat cu drag. Referitor la relaționarea nostră cu mediul de presă pot să spun că este una foarte pozitivă și deschisă. Toți jurnaliștii care au ceva de spus sunt bine veniți, indeferent că votează cu PNL, PSD sau altcineva, atât timp cât nu au o agendă personală de manipulare a audienței noastre. Televiziunea este o activitatea foarte grea, în direct, în care nu poți să controlezi ceea ce se întâmplă, este o activitatea cu emoții, dar și multe pericole, aduceți-vă aminte de 10 august și ce s-a întâmplat acolo și cu colegii noștri. Dacă ne aducem aminte o să înțelegem de ce este nevoie de o televiziune liberă, dar cu disciplină internă”, a explicat Cozmin Gușă.

Acesta a mai spus că Realitata discută liberă cu publicul românesc, care de multe ori ne laudă, ne mai și critică uneori. ”Trebuie să rămânem mereu în aria raționalului, chiar dacă se mai întâmplă să ne enervăm, trebuie să revenim în aria raționalului și cât suntem noi aici la volan, așa se va întâmpla”, a mai spus acesta.

Cozmin Gușă a mai spus că decizia redacțională va rămâne în picioare și că o să mai cuprindă și alți invitați care în această perioadă au arătat că nu sunt dedicați Realitatea. ”Au fost grobieni în exprimările lor la adresa noastră, noi nu merităm asta, noi cei de la Realitatea, le-am oferit o tribună unde să se exprime liber și nu dorim ca în urma oferirii acestor tribune ei să ne înjure. Treburile sunt limpezi, le-am clarificat și sper că din acest moment nimeni să nu mai încerce din exteriori să ne destabilizeze. Cei care nu mai doresc să evolueze la noi pot să se ducă în altă parte, trompetele lui Coldea care sunt excesive au posibilitatea să meargă în altă parte, o să îi vedeți o parte pe la B1 TV, care a făcut un scop din a ne ataca atuncu când nu este cazul cu fel de fel de minciuni. Va fi foarte limpede să vedem în ce fel se vor mișca cei care fac parte din categoria trompetele lui Coldea și una dintre destinații va fi, cu siguranță, B1 TV”, a încheiat Cozmin Gușă.