România, lovită de un val de aer rece. Temperaturile scad semnificativ: anunțul ANM

Publicat 11 oct. 2026, 09:51 Actualizat 11 oct. 2026, 10:04 Sursă Realitatea PLUS

Vremea se schimbă radical în București și în restul țării, începând de mâine. Temperaturile vor scădea semnificativ, de la aproape 30 de grade la 15-16 grade, iar ploile se vor extinde în majoritatea regiunilor. Raul Ilea, meteorolog de serviciu al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a oferit detalii despre evoluția vremii, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS.

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