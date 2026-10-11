România, lovită de un val de aer rece. Temperaturile scad semnificativ: anunțul ANM

Vremea se schimbă radical în București și în restul țării, începând de mâine. Temperaturile vor scădea semnificativ, de la aproape 30 de grade la 15-16 grade, iar ploile se vor extinde în majoritatea regiunilor. Raul Ilea, meteorolog de serviciu al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a oferit detalii despre evoluția vremii, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS.
Potrivit meteorologului ANM, răcirea vremii va începe încă de astăzi în vestul, nord-vestul și sud-vestul țării, urmând ca de mâine să se resimtă și în celelalte regiuni. Dacă în sudul și sud-estul țării temperaturile vor rămâne ridicate pe parcursul zilei de astăzi, valorile termice vor scădea ulterior semnificativ.
„Răcirea vremii pe parcursul acestei zile în vestul, nord-vestul și sud-vestul țării, iar de mâine și în restul zonelor”, a declarat Raul Ilea, meteorolog de serviciu al ANM, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS.
În cursul zilei de astăzi, vremea va rămâne caldă în celelalte regiuni, cu temperaturi maxime cuprinse între 15 și 30 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în sudul și sud-estul țării.
Ploile se extind în aproape toată România
Schimbarea vremii va fi însoțită și de precipitații în mai multe regiuni. Astăzi, vor fi înnorări și va ploua temporar în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Oltenia. Spre seară și pe parcursul nopții, ploile vor ajunge și în cea mai mare parte a Moldovei și Munteniei.
Precipitațiile vor avea caracter de aversă și, pe alocuri, vor fi însoțite de descărcări electrice.
„Vor fi înnorări și temporar va ploua în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, iar seara și noaptea și în cea mai mare parte a Moldovei și Munteniei. Ploile vor avea caracter de aversă și pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice”, a explicat Raul Ilea pentru Realitatea PLUS.
Cum vor evolua temperaturile și unde va ploua în România?
Odată cu extinderea ploilor, temperaturile vor scădea în mai multe zone ale țării. Potrivit declarațiilor meteorologului, maximele vor ajunge la valori cuprinse între 12 și 23 de grade Celsius, iar în București sunt așteptate temperaturi de aproximativ 15-16 grade.
Astfel, după valorile apropiate de 30 de grade înregistrate în sudul țării, vremea va deveni considerabil mai rece, iar precipitațiile vor cuprinde treptat aproape toate regiunile.
Vreme deosebit de caldă duminică, în București
Potrivit prognozei ANM, duminică dimineața cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla în general slab, iar temperatura minimă va fi cuprinsă între 12 și 14 grade Celsius.
Pe parcursul zilei, vremea va rămâne frumoasă, cu cer mai mult senin și temperaturi cu mult peste valorile normale pentru această perioadă a anului. Maxima termică va ajunge la 28-29 de grade Celsius.
Începând din orele serii, cerul se va înnora treptat, iar temporar va ploua. Meteorologii estimează cantități de apă de 3-6 litri pe metrul pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura minimă va coborî la 13-14 grade Celsius.