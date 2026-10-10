Vremea se schimbă radical în București. De la 29 de grade, la ploi și temperaturi de 15 grade

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 10 oct. 2026, 11:28

Bucureștenii vor avea parte de o zi de duminică neobișnuit de caldă pentru această perioadă, cu temperaturi maxime de 28-29 de grade Celsius. Vremea se va schimba însă semnificativ începând de luni, când temperaturile vor scădea, iar ploile vor fi aproape continue. Potrivit prognozei speciale pentru Capitală, publicate sâmbătă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), cantitățile de apă ar putea ajunge la 20-30 de litri pe metrul pătrat.

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