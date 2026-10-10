Vremea se schimbă radical în București. De la 29 de grade, la ploi și temperaturi de 15 grade

Bucureștenii vor avea parte de o zi de duminică neobișnuit de caldă pentru această perioadă, cu temperaturi maxime de 28-29 de grade Celsius. Vremea se va schimba însă semnificativ începând de luni, când temperaturile vor scădea, iar ploile vor fi aproape continue. Potrivit prognozei speciale pentru Capitală, publicate sâmbătă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), cantitățile de apă ar putea ajunge la 20-30 de litri pe metrul pătrat.
Vreme deosebit de caldă duminică, în București
Potrivit prognozei ANM, duminică, până la ora 9:00, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla în general slab, iar temperatura minimă va fi cuprinsă între 12 și 14 grade Celsius.
Pe parcursul zilei, vremea va rămâne frumoasă, cu cer mai mult senin și temperaturi cu mult peste valorile normale pentru această perioadă a anului. Maxima termică va ajunge la 28-29 de grade Celsius.
Începând din orele serii, cerul se va înnora treptat, iar temporar va ploua. Meteorologii estimează cantități de apă de 3-6 litri pe metrul pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura minimă va coborî la 13-14 grade Celsius.
Cum se schimbă vreme începând de luni
Vremea se va răci semnificativ în Capitală începând de luni dimineață. Până marți, la ora 10:00, cerul va fi noros, iar ploile vor fi aproape continue. Conform prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie, probabilitatea acumulării unor cantități de apă de 20-30 de litri pe metrul pătrat va fi ridicată.
Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare pe parcursul zilei de luni, când rafalele vor atinge viteze de până la 45 km/h. Temperaturile vor scădea considerabil față de cele înregistrate duminică. Maxima zilei va fi de numai 15-16 grade Celsius, în timp ce minima va ajunge la 9-10 grade.
Bucureștiul, sub informare meteorologică de ploi și vânt
Potrivit ANM, în intervalul 11 octombrie, ora 3:00 – 13 octombrie, ora 10:00, municipiul București se va afla sub incidența unei informări meteorologice care vizează ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului.
Schimbarea vremii va aduce, astfel, o scădere accentuată a temperaturilor și un episod de precipitații care va contrasta cu vremea deosebit de caldă prognozată pentru duminică.