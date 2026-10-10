Ploi în toată țara și rafale de vânt de până la 90 km/h. ANM a emis o informare meteorologică: avertismentul meteorologilor

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 10 oct. 2026, 11:41

Toate regiunile României vor fi afectate temporar de ploi în intervalul 11-13 octombrie, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Precipitațiile se vor extinde apoi treptat dinspre vest, iar luni vor fi mai frecvente în jumătatea de sud-est a țării. La munte, la altitudini de peste 1.500 de metri, sunt prognozate lapoviță și ninsoare, iar rafalele de vânt pot ajunge la 90 km/h în zonele montane înalte.

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