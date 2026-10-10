Ploi în toată țara și rafale de vânt de până la 90 km/h. ANM a emis o informare meteorologică: avertismentul meteorologilor

Toate regiunile României vor fi afectate temporar de ploi în intervalul 11-13 octombrie, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Precipitațiile se vor extinde apoi treptat dinspre vest, iar luni vor fi mai frecvente în jumătatea de sud-est a țării. La munte, la altitudini de peste 1.500 de metri, sunt prognozate lapoviță și ninsoare, iar rafalele de vânt pot ajunge la 90 km/h în zonele montane înalte.
Potrivit unei informări meteorologice transmise sâmbătă de ANM, în intervalul 11 octombrie, ora 03:00 - 13 octombrie, ora 10:00, va ploua temporar în toate regiunile țării.
Duminică, precipitațiile se vor extinde treptat dinspre vest și vor cuprinde cea mai mare parte a teritoriului. Luni, ploile vor fi prezente cu precădere în jumătatea de sud-est a României.
Precipitațiile vor avea și caracter de aversă, iar pe arii restrânse vor fi însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă acumulate vor fi, în general, de 15-20 de litri pe metrul pătrat, însă local vor depăși 30 de litri pe metrul pătrat, precizează meteorologii.
Lapoviță și ninsoare în Carpații Meridionali
Vremea se va schimba și la munte, unde luni sunt prognozate precipitații mixte la altitudini de peste 1.500 de metri. În special în Carpații Meridionali, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare, potrivit prognozei ANM.
Rafale de vânt de până la 90 km/h la munte
Meteorologii avertizează și asupra intensificărilor temporare ale vântului, în special în regiunile estice și sud-estice, unde rafalele vor atinge, în general, viteze de 45-50 km/h.
La munte, vântul va sufla mai puternic, în special în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură. La altitudini mari, rafalele vor ajunge la 70-90 km/h, precizează Administrația Națională de Meteorologie. Informarea meteorologică este valabilă până marți, 13 octombrie, la ora 10:00.