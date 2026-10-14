Șefa ANM Elena Mateescu, chemată la audieri, la Poliție, în dosarul achizițiilor de lux - SURSE

Publicat 14 oct. 2026, 11:03 Sursă Realitatea PLUS

Șefa Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, este chemată la audieri la Poliția Capitalei în dosarul privind achizițiile de lux din cadrul instituției. Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, aceasta urmează să își susțină sesizarea depusă în luna august, după ce un audit intern a scos la iveală suspiciuni privind modul în care au fost cheltuiți banii instituției. Elena Mateescu a sesizat Poliția pe 12 august, înainte ca ministrul Mediului, Diana Buzoianu, să facă publice concluziile Corpului de Control privind cheltuielile de la ANM.

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