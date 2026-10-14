Șefa ANM Elena Mateescu, chemată la audieri, la Poliție, în dosarul achizițiilor de lux - SURSE

Șefa Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, este chemată la audieri la Poliția Capitalei în dosarul privind achizițiile de lux din cadrul instituției. Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, aceasta urmează să își susțină sesizarea depusă în luna august, după ce un audit intern a scos la iveală suspiciuni privind modul în care au fost cheltuiți banii instituției. Elena Mateescu a sesizat Poliția pe 12 august, înainte ca ministrul Mediului, Diana Buzoianu, să facă publice concluziile Corpului de Control privind cheltuielile de la ANM.
Sursele menționate spun că directoarea ANM va merge la Poliția Capitalei pentru a-și susține sesizarea depusă încă din luna august, după ce un audit intern a scos la iveală suspiciuni privind modul în care au fost cheltuiți banii instituției.
Directoarea este cea care a sesizat Poliția pe 12 august, înainte ca ministrul Mediului, Diana Buzoianu, să facă publice concluziile Corpului de Control.
Între timp, dosarul a fost preluat de Serviciul de Investigarea a Infracțiunilor Economice din cadrul Poliției Capitalei. Sunt cercetate posibile infracțiuni de delapidare, abuz în serviciu sau falsuri în înscrisuri oficiale.
În perioada următoare, anchetatorii vor audiat, cel mai probabil, angajații implicați îna chizițiile respective pentru a afla motivați și ce bani au fost cheltuiți.
Scandalul izbucnit ar avea, spun surse citate de Realitatea PLUS, și mize politice pe care le-ar avea ministrul Mediului.
Dincolo de ancheta penală, ar exista și un conflict deschis. Ministrul Mediului i-a cerut demisia șefei ANM și susține că aceste cheltuieli sunt suficiente să justifice îndepărtarea conducerii instituției.
În timp ce conducerea instituției spune că nu a aprobat achizițiile, că a făcut plângerea și că a contestat și reclamat această campanie de denigrare asupra persoanei sale.
Diana Buzoianu, în schimb, a respins acuzațiile, spunând că nu există o motivație politică și că problema este modul în care au fost utilizați banii instituției.