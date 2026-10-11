Scandalul de la ANM. Elena Mateescu, replică pentru Diana Buzoianu: „Nu am făcut nimic în afara legii”

Publicat 11 oct. 2026, 15:40 Sursă Realitatea PLUS

Scandalul de la Administrația Națională de Meteorologie ia amploare, după ce ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a lansat noi acuzații privind achiziții de milioane de lei, realizate în ultimii patru ani. Directoarea generală a ANM, Elena Mateescu, a răspuns, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, acuzațiilor privind cumpărarea unor produse de lux din banii instituției, dar și contractele pentru calculatoare, tonere și mobilier. Aceasta susține că nu a încălcat legea și critică modul în care ministrul a ales să facă publice informațiile.

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