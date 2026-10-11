Scandalul de la ANM. Elena Mateescu, replică pentru Diana Buzoianu: „Nu am făcut nimic în afara legii”
Elena Mateescu și Diana Buzoianu/ Inquam Photos ( George Călin)
Scandalul de la Administrația Națională de Meteorologie ia amploare, după ce ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a lansat noi acuzații privind achiziții de milioane de lei, realizate în ultimii patru ani. Directoarea generală a ANM, Elena Mateescu, a răspuns, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, acuzațiilor privind cumpărarea unor produse de lux din banii instituției, dar și contractele pentru calculatoare, tonere și mobilier. Aceasta susține că nu a încălcat legea și critică modul în care ministrul a ales să facă publice informațiile.
Noile acuzații vin după ce Corpul de Control al Ministerului Mediului ar fi descoperit că de pe cardurile instituției au fost cumpărate parfumuri, lenjerie intimă și alte produse care nu au legătură cu activitatea meteorologilor. Elena Mateescu a anunțat că a sesizat Poliția încă din luna august, iar acum precizează că propriul card nu a fost niciodată activat.
Elena Mateescu, despre scandalul parfumurilor și al lenjeriei intime cumpărate din banii ANM
Întrebată despre folosirea cardurilor instituției pentru achiziții personale, directoarea ANM a explicat că propriul card a fost inactiv încă de la emitere. În privința celorlalte carduri, aceasta spune că documentele au fost puse la dispoziția autorităților, iar o anchetă este deja în desfășurare.
„Eu pot să spun în nume personal, cardul pe care l-am avut emis a fost inactiv încă de la emitere, drept pentru care pentru cardurile folosite în scop personal privind achiziția de lenjerie și altele asemenea, cu siguranță autoritățile competente își vor face treaba, pentru că documentele sunt puse la dispoziție și având în vedere că există deja o sesizare la Secția de Investigații pentru Criminalitate Economică, nu pot să spun mai multe în acest sens. Mi-am permis să spun din punct de vedere personal, cardul nu a fost activat încă de la emitere, iar acest lucru a fost comunicat reprezentanților corpului de control de la minister încă din luna august, drept pentru care, în 6 august, când s-au transmis documentele, la o distanță foarte mică, în 12 august am depus sesizarea respectivă”, a declarat Elena Mateescu, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS.
Întrebată direct dacă la ANM au fost cumpărate parfumuri, așa cum susține Diana Buzoianu, Elena Mateescu a evitat să confirme sau să infirme informația, explicând că există o anchetă în desfășurare.
„Eu nu pot să vă dau acum aceste informații, având în vedere că este o anchetă în curs de desfășurare. Dumneaei a făcut public pe pagina personală de Facebook aceste informații. Cu siguranță raportul de control pe care îl are va decide în consecință, așa cum am și spus, ce va face cu el. Și sigur că da, am încredere în instituțiile statului că își vor face treaba.”
Achiziții de milioane de lei pentru tonere, laptopuri și mobilier. Explicațiile șefei ANM
În cea mai recentă postare publicată pe Facebook, Diana Buzoianu a acuzat conducerea ANM că ar fi atribuit direct contracte de milioane de lei, fără respectarea legislației privind achizițiile publice. Potrivit cifrelor prezentate de ministrul Mediului, pentru tonere ar fi fost făcute achiziții directe de peste 400.000 de lei în 2023, de 710.000 de lei în 2024 și de 570.000 de lei în 2025. Alte 850.000 de lei ar fi fost cheltuite pentru calculatoare și laptopuri în 2023, în timp ce mobilierul cumpărat în 2024 ar fi costat peste 1,5 milioane de lei. Întrebată despre procedurile folosite pentru cumpărarea echipamentelor informatice, Elena Mateescu a explicat cum se desfășoară licitațiile pentru astfel de produse, susținând că ofertele sunt analizate înainte de atribuirea contractelor.
„Pentru achiziția de echipamente specifice, respectiv calculatoare și laptopuri, se desfășoară o licitație la care participă mai mulți competitori și sigur că da, se face analiza de ofertă, evaluarea ofertelor respective pentru ca la final contractul să fie încheiat cu operatorul declarat câștigător.”
În ceea ce privește mobilierul, directoarea ANM a confirmat achiziția, explicând că acesta a fost necesar pentru dotarea unei clădiri noi, destinate Centrului Agrometeorologic. Potrivit acesteia, investiția a urmărit asigurarea condițiilor de lucru pentru angajații care urmau să își desfășoare activitatea în noul spațiu.
„Da, pot să confirm că s-a făcut dotarea, s-a realizat dotarea cu mobilier, având în vedere investiția nouă, legea permite, având în vedere că este o investiție nouă, acolo trebuiau să se mute colegii care își desfășoară deja activitatea de la departamentele de specialitate, astfel încât să asigurăm condiții bune pentru ca aceștia să asigure activitatea centrului ca centru pilot la nivel național.”
Elena Mateescu, mesaj pentru Diana Buzoianu: „Mi-aș fi dorit un dialog deschis”
Disputa dintre cele două a ajuns și la modul în care au fost făcute publice concluziile verificărilor. Elena Mateescu susține că ar fi preferat o discuție directă cu ministrul Mediului, în cadrul căreia să fie analizate cifrele și situațiile semnalate. Directoarea ANM afirmă că, în cei peste 35 de ani de activitate în instituție, nu a făcut nimic în afara legii.
„La această întrebare ar trebui să vă răspundă doamna ministru. Cu atât mai mult pot să reafirm că nu am făcut nimic în afara legii în cei peste 35 de ani de când lucrez în Administrația Națională de Meteorologie, atât în calitate de inginer la început, până la momentul actual, când dețin funcția de director general. Mi-aș fi dorit un dialog deschis cu domnia sa referitor la aceste cifre și situații instituțional, nu o astfel de abordare punând public tocmai de aceea anumite informații pot fi înțelese în modul în care domnia sa a ales să le facă.”
Scandalul de la ANM, o încercare de schimbare a conducerii? Ce spune Elena Mateescu
În finalul intervenției, directoarea ANM a fost întrebată dacă acuzațiile lansate în ultimele zile ar putea avea legătură cu o încercare de schimbare a șefilor instituției, pe finalul mandatului actualei conduceri a Ministerului Mediului. Fără să afirme direct că acesta ar fi scopul demersului, Elena Mateescu a atras atenția asupra dimensiunii politice pe care a căpătat-o disputa și asupra imaginii instituției.
„Având în vedere finalul postării de astăzi, în care duce discuția în cheie politică, nu pot să fac decât o apreciere că este păcat că Administrația Națională de Meteorologie a primit o anatemă și o imagine incorectă și nedreaptă atât ca instituție cât și asupra personalului care își desfășoară activitatea.”
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