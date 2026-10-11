Elena Mateescu rupe tăcerea în scandalul ANM: „Am sesizat poliția după auditul intern”

Publicat 11 oct. 2026, 08:17 Actualizat 11 oct. 2026, 08:34 Sursă Realitatea PLUS

Diana Buzoianu să spună dacă vrea să facă o schimbare în conducerea ANM, eu am sesizat poliția încă din august”, a spus Elena Mateescu, în exclusivitate la Realitatea PLUS. Directorul ANM a precizat că nu a avut o discuție cu ministrul Mediului înainte ca aceasta să publice raportul corpului de control pe o rețea de socializare. Scandalul a izbucnit după ce Diana Buzoianu a postat pe Facebook faptul că Administrația Națională de Meteorologie a cheltuit 300 de mii de lei din bani publici pentru lenjerie intimă, cosmetice și parfumuri.

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