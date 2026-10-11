Elena Mateescu rupe tăcerea în scandalul ANM: „Am sesizat poliția după auditul intern”

Diana Buzoianu să spună dacă vrea să facă o schimbare în conducerea ANM, eu am sesizat poliția încă din august”, a spus Elena Mateescu, în exclusivitate la Realitatea PLUS. Directorul ANM a precizat că nu a avut o discuție cu ministrul Mediului înainte ca aceasta să publice raportul corpului de control pe o rețea de socializare. Scandalul a izbucnit după ce Diana Buzoianu a postat pe Facebook faptul că Administrația Națională de Meteorologie a cheltuit 300 de mii de lei din bani publici pentru lenjerie intimă, cosmetice și parfumuri.
„... la începutul misiunii Corpului de Control de la minister, la primele documente furnizate la solicitarea acestora, am acționat ca atare, având în vedere declanșarea misiunii de audit intern pentru verificare și, în același timp, în baza raportului preliminar, am depus o sesizare la Secția de Investigații pentru Criminalitate Economică, Secția 2 Poliție București, având în vedere deja primele documente și în baza cărora am solicitat verificarea și, sigur că da, cu siguranță, în baza verificărilor, măsurile conform autorităților competente. În data de 12 august.
Am informat-o și pe doamna ministru vizavi de plângerea depusă. Ancheta fiind în desfășurare, la finalul anchetei, conform organelor competente, vor putea fi aduse mult mai multe informații în acest sens. Eu nu pot să fac declarații în baza celor semnalate în sesizarea depusă. Ar însemna să prejudiciez derularea anchetei în condiții normale.
Nu am avut o discuție prealabilă vizavi de raportul Corpului de Control. Am văzut cifrele pe adresa de Facebook a domniei sale. Am luat și eu atitudine, confirmând ceea ce am făcut încă din luna august și, cu siguranță, voi respecta legea, respectându-mi mandatul în calitate de director general și sesizând autoritățile competente.
Dacă domnia sa dorește să facă o schimbare, cu siguranță va putea să aducă informații în acest sens.
Este păcat că s-a adus o anatemă asupra acestei instituții și nu am avut o discuție instituțională cu domnia sa înainte de a ieși public cu aceste cifre”, a declarat șefa ANM, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS.