Pelerinajul la Sfânta Cuvioasă Parascheva 2026. CFR Călători suplimentează trenurile spre și dinspre Iași

CFR Călători a anunțat joi că suplimentează, în perioada 8-15 octombrie, capacitatea trenurilor care circulă spre și dinspre Iași, pentru a face față numărului mare de călători așteptați la pelerinajul de Sfânta Cuvioasă Parascheva.
Trenuri suplimentare pe ruta București Nord - Iași
”Pentru a răspunde cererii crescute de transport și pentru a facilita deplasarea călătorilor din marile orașe către Iași, în perioada 8 - 15 octombrie 2026, trenurile care circulă spre/dinspre capitala Moldovei au vagoane suplimentare”, precizează CFR SA într-un comunicat.
În intervalul cu cele mai mari solicitări, 11/12 - 14/15 octombrie, compania introduce și trenuri suplimentare directe pe ruta București Nord - Pașcani - Iași și retur.
Astfel, în perioada 11/12 - 14/15 octombrie, trenul IR 1659/IR 1968 va pleca din București Nord la ora 22:20, având și vagoane directe către Iași, unde va ajunge la ora 05:15. Trenul își continuă călătoria până la Vatra Dornei Băi, cu sosire la ora 7:30.
În perioada 12-15 octombrie, trenul IR 1654/IR 1969 va circula pe ruta Suceava - Pașcani - București Nord, cu plecare din Suceava la ora 12:28 și sosire în Capitală la ora 18:56. Garnitura va avea vagoane directe de la Iași, cu plecare la ora 12:00.
Recomandările CFR Călători pentru pasageri
CFR Călători recomandă pasagerilor să utilizeze toate trenurile disponibile pentru evitarea supraaglomerării și să își rezerve din timp biletele, în limita locurilor disponibile. Biletele pot fi cumpărate online până la ora plecării trenului, trenului, în limita locurilor disponibile.
"Rezervarea din timp permite CFR Călători să adapteze mai eficient capacitatea trenurilor în funcție de cererea de transport", susțin reprezentanții CFR SA.