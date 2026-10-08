Pelerinajul la Sfânta Cuvioasă Parascheva 2026. CFR Călători suplimentează trenurile spre și dinspre Iași

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 8 oct. 2026, 11:06

CFR Călători a anunțat joi că suplimentează, în perioada 8-15 octombrie, capacitatea trenurilor care circulă spre și dinspre Iași, pentru a face față numărului mare de călători așteptați la pelerinajul de Sfânta Cuvioasă Parascheva.

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