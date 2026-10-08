Pelerinajul Sfintei Parascheva 2026 a început la Iași. Mii de credincioși au ajuns deja la moaștele ocrotitoarei Moldovei

Pelerinajul Sfintei Parascheva a început joi, la Iași, iar în zilele următoare sunt așteptați peste 300.000 de credincioși. Sute de autocare au ajuns deja în oraș, iar mii de pelerini s-au așezat la coadă pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva. Anul acesta, slujba a avut loc pentru prima dată în aer liber, în fața Catedralei Mitropolitane.
Atmosfera de la Iași este una de rugăciune și emoție. Credincioși din mai multe zone ale țării au venit încă din timpul nopții pentru a ajunge la racla Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei.
Mulți dintre pelerini spun că revin în fiecare an, indiferent de vreme sau de problemele de sănătate, pentru că găsesc aici liniște sufletească și speranță.
Credincioșii vin la Iași de zeci de ani
Pentru unii dintre pelerini, drumul până la Iași a devenit o tradiție anuală.
„Am 20 și ceva de ani de când vin. Așa am dormit azi-noapte. Acum trebuie să facem efort pentru Preacuvioasa”, a povestit unul dintre credincioși.
Un alt pelerin spune că vine la Iași de mai bine de 25 de ani și că nu a lipsit niciun an.
„Peste 25 de ani am de când vin an de an. N-am lipsit niciun an. (...) Și am zis, cu picioarele cum sunt, bolnavă, să mai vin și anul ăsta”, a spus femeia.
La coadă s-au aflat și persoane în vârstă. O pensionară de 83 de ani s-a așezat la rând înainte să se întunece, hotărâtă să ajungă la moaște.
„Pentru sănătate, pentru copii, credință și pace”
Pelerinii spun că vin la Sfânta Parascheva cu rugăciuni pentru sănătate, familie și pace.
„Pentru sănătate, pentru copii, credință, pace și minte la ăștia de sus. Poate se luminează la minte și se mai limpezesc lucrurile, poate se așază lucrurile”, a spus un credincios.
Pentru alții, pelerinajul este legat de experiența personală și de sentimentul de liniște pe care spun că îl găsesc de fiecare dată la Iași.
„Este al cincilea an și simțim o liniște sufletească și ni se întâmplă lucruri bune”, a povestit un pelerin.
Slujba, organizată pentru prima dată în aer liber
O premieră în acest an este faptul că slujba a fost oficiată în aer liber, în fața Catedralei Mitropolitane din Iași, pentru a permite unui număr cât mai mare de credincioși să participe.
Pelerinii au avut, de asemenea, posibilitatea să se închine nu doar la moaștele Sfintei Parascheva, ci și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria.
Peste 300.000 de pelerini, așteptați la Iași
Autoritățile și organizatorii se pregătesc pentru un aflux masiv de credincioși. În total, la Iași sunt așteptați peste 300.000 de pelerini pe durata manifestărilor dedicate Sfintei Parascheva.
Sute de autocare au sosit deja în oraș, iar numărul credincioșilor este așteptat să crească în următoarele zile.
Pentru cei care participă la pelerinaj, orele petrecute la coadă sunt un efort pe care spun că sunt dispuși să îl facă în fiecare an, din credință și pentru rugăciunile pe care le aduc la moaștele ocrotitoarei Moldovei.
Pelerinajul Sfintei Parascheva reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente religioase din România și atrage anual sute de mii de credincioși la Iași.