Pelerinajul Sfintei Parascheva 2026 a început la Iași. Mii de credincioși au ajuns deja la moaștele ocrotitoarei Moldovei

Publicat 8 oct. 2026, 09:13 Actualizat 8 oct. 2026, 09:14 Sursă Realitatea PLUS

Pelerinajul Sfintei Parascheva a început joi, la Iași, iar în zilele următoare sunt așteptați peste 300.000 de credincioși. Sute de autocare au ajuns deja în oraș, iar mii de pelerini s-au așezat la coadă pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva. Anul acesta, slujba a avut loc pentru prima dată în aer liber, în fața Catedralei Mitropolitane.

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