Drumuri mai stabile, cu mai mult control: Soluții pe bază de perne auxiliare pe aer pentru șoferii români

Publicat 25 sept. 2026, 17:59 Actualizat 29 sept. 2026, 10:59

Pentru șoferii care folosesc mașina zilnic, diferența dintre o călătorie obișnuită și una în care apar probleme se vede adesea în detalii: o mașină încărcată, un drum denivelat, o remorcă sau un portbagaj folosit la capacitate maximă. În astfel de situații, starea suspensiei și modul în care este distribuită greutatea pot deveni importante atât pentru confort, cât și pentru stabilitatea vehiculului.

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