Cutremur în România, luni seară. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a resimțit

Scris de Darius Stănescu Publicat: 12 oct. 2026, 20:20

Un cutremur cu magnitudinea 3,0 s-a produs luni, 12 octombrie 2026, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit datelor comunicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul a fost înregistrat la ora 17:53:26, ora locală a României, la o adâncime de 100,3 kilometri.

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