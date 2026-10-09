Cutremur puternic, de magnitudinea 7,6, în largul Panamei. Oamenii au intrat în panică: alertă de tsunami

Publicat 9 oct. 2026, 22:42 Actualizat 9 oct. 2026, 22:44

Un seism puternic, cu magnitudinea de 7,6, a avut loc în largul coastei sudice a Panamei, provocând panică în capitala Ciudad de Panama și fiind resimțit inclusiv în Costa Rica vecină. În urma cutremurului, sistemul american de avertizare a tsunamiurilor a semnalat un posibil risc pentru anumite zone de coastă din Columbia și Ecuador, de-a lungul Oceanului Pacific.

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