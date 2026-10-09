Cutremur puternic, de magnitudinea 7,6, în largul Panamei. Oamenii au intrat în panică: alertă de tsunami

Un seism puternic, cu magnitudinea de 7,6, a avut loc în largul coastei sudice a Panamei, provocând panică în capitala Ciudad de Panama și fiind resimțit inclusiv în Costa Rica vecină. În urma cutremurului, sistemul american de avertizare a tsunamiurilor a semnalat un posibil risc pentru anumite zone de coastă din Columbia și Ecuador, de-a lungul Oceanului Pacific.
Potrivit informațiilor furnizate de Institutul American de Geofizică (USGS), cutremurul s-a produs în largul coastei sudice a statului Panama. Seismul a fost suficient de puternic pentru a fi resimțit în zone îndepărtate de epicentru, iar numeroși oameni au părăsit clădirile de teama unor eventuale replici.
Panicǎ în capitala Panamei după cutremurul de 7,6
Seismul a provocat momente de teamă în Ciudad de Panama, unde oamenii au ieșit din clădiri și s-au adunat în spații deschise. Imagini difuzate de televiziunile locale au surprins evacuarea persoanelor din mai multe imobile, în urma mișcării puternice a pământului.
Potrivit informațiilor disponibile imediat după producerea cutremurului, nu fuseseră raportate pagube materiale în Panama. Situația era însă urmărită cu atenție, având în vedere magnitudinea seismului și riscurile asociate unor asemenea evenimente.
Cutremurul a fost resimțit și în capitala Costa Ricăi, potrivit mărturiilor citate de agențiile internaționale de presă AFP și Reuters.
Alertă de tsunami pentru zone de coastă din Columbia și Ecuador
După producerea seismului, sistemul american de avertizare a tsunamiurilor a emis o alertă privind posibilitatea apariției unor valuri periculoase în anumite regiuni de coastă din America Latină.
Avertizarea viza sectoare de pe litoralul Pacificului din Columbia și Ecuador, unde exista un potențial risc în orele care au urmat cutremurului.
Potrivit informațiilor inițiale, riscul de tsunami era evaluat pentru un interval de până la trei ore după producerea seismului. Astfel de avertizări sunt emise preventiv, deoarece cutremurele submarine puternice pot deplasa volume mari de apă și pot genera valuri periculoase chiar și la distanțe considerabile de epicentru.
Autoritățile din zonele vizate trebuie să urmărească mesajele oficiale și să respecte eventualele instrucțiuni de evacuare.
Ce se știe despre efectele cutremurului
Seismul de magnitudinea 7,6 a fost resimțit în mai multe zone din regiune, însă primele informații nu indicau pagube confirmate în Panama. Evacuările surprinse în imaginile televizate au reflectat reacția populației la intensitatea mișcării seismice.
În cazul cutremurelor puternice produse în largul oceanului, evaluarea riscurilor nu se limitează la efectele directe asupra clădirilor. Un element important îl reprezintă posibilitatea producerii unui tsunami, motiv pentru care sistemele de monitorizare analizează rapid datele despre seism și eventualele modificări ale nivelului mării.
Autoritățile continuă să monitorizeze situația, iar informațiile privind eventualele pagube, victime sau evoluția avertizărilor de tsunami pot fi actualizate pe măsură ce devin disponibile noi date.