Cutremur în România, joi, 8 octombrie. Seismul s-a produs la peste 130 de kilometri adâncime

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 8 oct. 2026, 12:49

Un cutremur cu magnitudinea 3,4 s-a produs joi, 8 octombrie 2026, în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Seismul a fost înregistrat la ora 10:48:27, ora locală a României, potrivit datelor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

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