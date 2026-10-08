Cutremur în România, joi, 8 octombrie. Seismul s-a produs la peste 130 de kilometri adâncime

Un cutremur cu magnitudinea 3,4 s-a produs joi, 8 octombrie 2026, în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Seismul a fost înregistrat la ora 10:48:27, ora locală a României, potrivit datelor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.
Mișcarea seismică a avut loc la o adâncime de 134,7 kilometri și a fost încadrată de INCDFP în categoria cutremurelor slabe. Epicentrul a fost localizat în apropierea mai multor orașe din sud-estul și centrul țării.
Unde s-a produs cutremurul
Potrivit INCDFP, seismul s-a produs la aproximativ 50 de kilometri nord de Ploiești și la 53 de kilometri sud-est de Brașov. Cutremurul a fost localizat, de asemenea, la 57 de kilometri sud de Buzău și la 61 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe. Epicentrul s-a aflat și la aproximativ 77 de kilometri nord-est de Târgoviște și la 85 de kilometri sud de Focșani. Cutremurul a avut magnitudinea ML 3,4 și s-a produs la o adâncime de aproape 135 de kilometri.
Mai multe cutremure înregistrate în ultimele zile
Seismul de joi vine după mai multe mișcări tectonice înregistrate în România în ultimele zile. Miercuri dimineață, 7 octombrie, un cutremur cu magnitudinea 2,8 s-a produs în Banat, județul Arad, la o adâncime de numai 5 kilometri.
Luni, 5 octombrie, un cutremur cu magnitudinea 3,8 s-a produs în zona seismică Vrancea, la o adâncime de aproximativ 140 de kilometri. Cu o zi înainte, pe 4 octombrie, în aceeași zonă fusese înregistrat un seism cu magnitudinea 3,1. Și pe 3 octombrie au fost înregistrate două cutremure în zona Vrancea, la mai puțin de două ore distanță. Primul a avut magnitudinea 2,9, iar al doilea magnitudinea 3,5, ambele fiind produse la adâncimi de peste 130 de kilometri.