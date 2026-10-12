Panama, după cutremurul de 7,7: peste 200 de replici și sute de locuințe avariate. A fost declarată stare de urgență

Publicat 12 oct. 2026, 09:06 Actualizat 12 oct. 2026, 09:07

Panama a înregistrat peste 200 de replici după cutremurul cu magnitudinea de 7,7 produs vineri, care a avariat sute de locuințe și infrastructura din provinciile centrale ale țării. Guvernul a declarat stare de urgență națională în weekend, pentru a putea mobiliza fonduri destinate intervențiilor și sprijinirii comunităților afectate, relatează Reuters.

Distribuie articolul