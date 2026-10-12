Panama, după cutremurul de 7,7: peste 200 de replici și sute de locuințe avariate. A fost declarată stare de urgență

Panama a înregistrat peste 200 de replici după cutremurul cu magnitudinea de 7,7 produs vineri, care a avariat sute de locuințe și infrastructura din provinciile centrale ale țării. Guvernul a declarat stare de urgență națională în weekend, pentru a putea mobiliza fonduri destinate intervențiilor și sprijinirii comunităților afectate, relatează Reuters.
Potrivit autorităților pentru situații de urgență, cel puțin 27 de persoane au fost rănite și aproape 900 de locuințe au suferit avarii. Nu au fost raportate decese, însă bilanțul pagubelor ar putea crește pe măsură ce evaluările continuă în comunitățile izolate, scriu jurnaliștii britanici.
Peste 200 de replici după cutremurul din Panama
Activitatea seismică a continuat după cutremurul de vineri, însă intensitatea replicilor este în scădere, iar intervalele dintre acestea devin tot mai lungi.
„Am înregistrat deja peste 200 de replici, iar acestea continuă, dar intensitatea lor scade, iar intervalele dintre ele devin din ce în ce mai lungi”, a declarat pentru Reuters Nestor Luke, directorul Institutului de Geoștiințe al Universității din Panama.
Autoritățile continuă să evalueze pagubele provocate de seism, în special în zonele izolate, unde amploarea distrugerilor nu a fost încă stabilită complet.
Ce presupune declararea stării de urgență
Declararea stării de urgență națională permite guvernului panamez să aloce până la 100 de milioane de dolari pentru intervenții și ajutorarea persoanelor afectate, fără a depăși ținta de deficit bugetar pentru 2026, stabilită la 3,5% din produsul intern brut (PIB). Informația a fost comunicată de Ministerul Economiei, potrivit Reuters.
Președintele Panama, José Raúl Mulino, a vizitat zonele afectate pentru a distribui ajutoare și a cerut repararea urgentă a drumurilor și podurilor, astfel încât operațiunile de sprijinire a comunităților să poată continua.
Cel puțin 14 poduri au fost avariate în provinciile Veraguas și Los Santos, potrivit informațiilor relatate de Reuters.
SUA trimit ajutoare și o echipă de intervenție
Statele Unite au promis un ajutor de 5 milioane de dolari pentru Panama și trimit o echipă formată din 20 de membri, care va sprijini operațiunile de salvare și evaluarea infrastructurii afectate. Anunțul a fost făcut de ambasadorul SUA în Panama, Kevin Marino Cabrera, citat de Reuters.
Asistența americană vine în contextul în care autoritățile panameze continuă să evalueze pagubele și să organizeze intervențiile în zonele afectate de cutremur.
Cursurile, suspendate la nivel național
Luni, cursurile au fost suspendate în toată Panama, în timp ce autoritățile continuă evaluarea situației și a efectelor cutremurului asupra infrastructurii. În schimb, administrația Canalului Panama a anunțat că operațiunile de transport maritim nu au fost afectate de seism.