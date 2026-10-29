SONDAJ. Aproape jumătate dintre români nu mai au încredere în partidele din Parlament. Marius Lulea: „Este nevoie de o schimbare la nivelul clasei politice”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 29 oct. 2026, 20:46

Aproape jumătate dintre români nu mai au încredere în niciunul dintre partidele parlamentare, iar circa 90% consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită. Datele unui barometru, prezentate de Marius Lulea, președintele Institutului pentru Politici Economice și Publice, indică o nemulțumire profundă față de clasa politică, alimentată de problemele economice și de lipsa unei alternative în care alegătorii să creadă.

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