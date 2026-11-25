Scris de Emanuel Focșan Publicat: 25 nov. 2026, 11:26

Nicoleta Pauliuc a reacționat după ce a fost scoasă din grupul parlamentar PNL de la Senat, alături de colega sa, Monica Anisie. Într-o postare pe Facebook, senatoarea liberală îl acuză pe Ilie Bolojan că a luat cele mai dure măsuri împotriva a două femei, deși mai mulți parlamentari liberali au contestat deciziile fostului premier.

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