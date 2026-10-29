Încrederea românilor în clasa politică scade vertiginos. Sondaj IPEP: Niciun partid nu depășește 17% în intenția de vot

Publicat 29 oct. 2026, 20:26 Actualizat 29 oct. 2026, 20:30

Un sondaj realizat de Institutul pentru Politici Economice și Publice (IPEP), în perioada septembrie-octombrie 2026, arată că niciun partid politic nu depășește 20% în intenția de vot a românilor. PSD este cotat la 16,5%, urmat de PNL, cu 14,1%, USR și AUR ar înregistra 11,2%, respectiv 10,8%, în timp ce un posibil partid asociat lui Călin Georgescu ar obține 13,1%. Studiul indică, totodată, un nivel ridicat de nemulțumire față de direcția în care se îndreaptă țara. 83,1% dintre respondenți consideră că România merge într-o direcție greșit.

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